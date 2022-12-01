«الكهرباء» تطرح مناقصة لتوريد 500 ألف عداد مسبق الدفع على الشركات المحلية

تعتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر طرح مناقصة على الشركات المحلية، لتوريد 500 ألف عداد مسبق الدفع، لصالح شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، الأسبوع الجارى.

كشف المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، أنها تستهدف من المناقصة توفير كميات كبيرة من العدادات لتلبية الاحتياجات المتزايدة من المشتركين لتركيب وحدات مسبقة الدفع، فى إطار خطة الوزارة للتحول لها بشكل كامل.

وأضاف شمعة، فى تصريحات لـ«المال»، أن شركته تستهدف تركيب نحو 300 ألف عداد مسبق الدفع خلال العام المالى 2022 – 2023، تتنوع بين تغيير وحدات قديمة وتركيب أخرى جديدة للمبانى المخالفة أو القانونية، قائلا: من الممكن طرح مناقصات أخرى فى الفترة المقبلة إذا لزم الأمر.

وأوضح أنه سيتم تقييم العروض الفنية والمالية عن طريق الشركة القابضة لكهرباء مصر، لامتلاكها الخبرات والمواصفات الخاصة بها.

وأشار إلى أن شركته خصصت نحو 60 مليون جنيه لتحويل كابلات هوائية إلى أرضية خلال العام المالى الحالى فى المناطق الواقعة ضمن نطاقها.

فى سياق متصل، كشف مصدر مسئول بـ”القابضة لكهرباء مصر”، أن تمويل المناقصة سيكون عبر الموارد الذاتية لـ «مصر الوسطى للكهرباء»، ومن المقرر توريد العدادات خلال الربع الأول من العام المقبل، للبدء فى التركيب والتنفيذ للمتقدمين.

وأكد المصدر أن الشركة لديها عدادات فى مخازنها ولكن ليس بكميات كبيرة، ما تطلب طرح المناقصة لتلبية احتياجاتها، لافتا إلى توقف نظام الممارسات، وفقًا لقرار مجلس الوزراء، وتقوم حاليًا بإجراء المعاينات والمقايسات للطلبات المقدمة تمهيدًا لتركيب العدادات اللازمة.

يذكر أن نظام الممارسة عبارة عن محضر تحرره شرطة الكهرباء، أو من خلال حق الضبطية القضائية، لأحد المواطنين غير المنطبق عليهم شروط تركيب العدادات؛ نظرًا لمخالفة بناء أو غيرها، ويتم وضع تقدير جزافى لاستهلاك المواطن من الطاقة، مقابل مبلغ من المال شهريًا، سواء قام بالاستهلاك من عدمه.