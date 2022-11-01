«الكهرباء» تطرح مناقصة لتوريد وتركيب كابلات بنطاق الإسكندرية للتوزيع

طرحت الشركة القابضة لكهرباء مصر ، ممثلة في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء مناقصة على الكيانات المحلية والعالمية لتوريد وتركيب كابلات بإجمالي أطوال تصل إلى 600 كيلومتر.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، في تصريحات لـ”المال” أن المناقصة تم طرحها الأسبوع الحالي، على أن يتم تلقي العروض من الشركات المتنافسة مطلع نوفمبر المقبل.

وأضافت المصادر أن المناقصة ستكون بنظام تسليم المفتاح، وتتضمن توريد وتركيب خطوط الكابلات فى نطاق المراكز التابعة لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وسيتم تمويلها عبر مواردها الذاتية للعام المالى الحالى 2023-2022.

وأشارت إلى أن الكابلات ستكون بجهد متوسط 12/20 كيلو فولت، بقيمة تأمين ابتدائى خاص بالمناقصة يصل إلى 2 مليون جنيه، موضحة أن المناقصة تأتي ضمن خطط شركة الإسكندرية للكهرباء للتوسع فى شبكاتها وتطويرها خلال العام الحالى.

وأوضحت أن الخطوط ستسهم فى التوسع بشبكات الجهد المتوسط بجميع المدن والمراكز الواقعة فى نطاق شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وأكدت أن توريد المهمات يستغرق من 3 إلى 6 أشهر، فيما تصل فترة ضمان المعدات إلى 18 شهرًا، وتلتزم الشركات بتقديم عينات للاختبار بالمراكز المعتمدة بالقابضة للكهرباء.

في سياق متصل، كشفت المصادر عن أن الشركة حققت وفرًا في استهلاك المشتركين التابعين لها، بواقع نحو 74 ميجاوات ضمن خطتها لترشيد الطاقة لتقليل الفقد فى الطاقة الكهربية، وذلك عبر قيامها بتوزيع نحو 1.1 مليون لمبة ليد للمشتركين التابعين لها في الفترة من مارس 2015 وحتى أغسطس 2022، وتتراوح قدرات اللمبات الليد ما بين (9 – 6 – 4 وات) لمشتركي القطاع المنزلى.

وأكدت انتهاء شركة الإسكندرية من كل الاستعدادات الخاصة باستقبال فصل الشتاء خلال الفترة المقبلة، عبر صيانة المهمات وتجهيز عدد من مولدات الديزل والمرور على الأكشاك منعًا لأي أعطال أو حوادث صعق بالكهرباء عند هطول الأمطار بالمحافظة.

وتتبع شركة الاسكندرية لتوزيع الكهرباء القابضة لكهرباء مصر، وتخدم فى نطاقها الجغـــرافى من منطقة أبوقير شرقًا حتى الكيلو 66 غربًا، ويتبعها 27 إدارة تجارية بخلاف إدارات التشغيل والتحكم.

ويبلغ عـدد المشتركين بها حوالى 2.9 مليون مشترك، منها حوالي 760 ألف عداد حتى 30/6/2022.