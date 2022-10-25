«الكهرباء» تطرح مناقصة لتنفيذ خطوط لتوزيع الطاقة بالبحيرة

طرحت وزارة الكهرباء مناقصة ضخمة على الشركات المحلية والعالمية لتوريد وتنفيذ خطوط لتوزيع الطاقة فى محافظة البحيرة، بإجمالى أطوال تصل إلى 2000 كيلومتر.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء فى تصريحات لـ«المال» عن بدء تلقى عروض الشركات خلال الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر الحالى، وسيكون التقديم عبر مظروف واحد، متضمنًا التفاصيل الفنية والمالية.

وأضافت المصادر أن المناقصة ستكون بنظام تسليم المفتاح، وتتضمن توريد وتركيب خطوط الكابلات فى نطاق المراكز التابعة لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وسيتم تمويلها عبر مواردها الذاتية للعام المالى الحالى.

وتابعت أن الخطوط ستسهم فى التوسع بشبكات الجهد المتوسط بجميع المحافظات والمدن والقرى الواقعة فى نطاق شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، والتى (تضم البحيرة ومطروح والسادات ومركز الخطاطبة بالمنوفية وحى العامرية بالإسكندرية).

وأشارت إلى أن الكابلات ستكون بجهد متوسط 12/20 كيلو فولت، بقيمة تأمين ابتدائى خاص بالمناقصة يصل إلى 10 ملايين جنيه، موضحة أنها الأكبر فى نطاق شركة البحيرة للتوسع فى شبكاتها وتطويرها خلال العام المالى الحالى.

وأكدت أن توريد المهمات يستغرق من 3 إلى 6 أشهر، فيما تصل فترة ضمان المعدات لنحو 18 شهرًا، وتلتزم الشركات بتقديم عينات للاختبار بالمراكز المعتمدة بالقابضة للكهرباء.

وكشفت مصادر بالوزارة أن «البحيرة للكهرباء» انتهت من تنفيذ استثمارات خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بقيمة 60 مليون جنيه لتحسين شبكات التوزيع وزيادة جودة الخدمة المقدمة للمشتركين.

ويصل إجمالى أطوال الشبكات التابعة لشركة البحيرة على مستوى كل الجهود إلى 51.4 ألف كيلومتر، وتسعى لزيادتها بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة خلال الفترة المقبلة.

ويبلغ عدد مشتركى شركة البحيرة للتوزيع حوالى 2.5 مليون مشترك، على الجهدين المتوسط والمنخفض، موزعين على الأغراض (الصناعية- الزراعية – منزلية- تجارية- أخرى.