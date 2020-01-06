الكهرباء تطرح مناقصة لإنشاء محطة شمسية بقدرة 200 ميجاوات فبراير المقبل

كانت «المال» قد نشرت استراتيجية الطاقة المتجددة لوزارة الكهرباء حتى عام 2023

مصادر: الفائز ينفذ المشروع بنظام BOO

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لطرح مناقصة على الشركات المحلية والعالمية لإنشاء محطة شمسية بقدرة 200 ميجاوات خلال شهر فبراير المقبل.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة فى تصريحات لـ«المـال» أن المحطة سيتم تنفيذها بنظام «B.O.O – البناء والتشغيل والتملك»، وسيقوم المستثمر الفائز بتصميم وتمويل وتنفيذ المشروع وتملكه، على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة.

وأضافت المصادر أن إجمالى استثمارات يقدر بنحو 210 ملايين دولار، بما يعادل 3.3 مليار جنيه، وجارٍ الانتهاء من إعداد كراسة الشروط، ومن المرتقب تلقى العروض الفنية والمالية خلال 3 أشهر من وقت طرح المناقصة.

وتتضمن العروض المالية سعر بيع الطاقة المنتجة على أن تختار الوزارة أقل الأسعار التى سيتم تقديمها، وفقا للمصادر التى أوضحت أن المحطة سيتم تنفيذها بمنطقة غرب النيل – القريبة من صعيد مصر – كونها تتمتع بكمية إشعاع شمسى مناسبة لهذه المشروعات، لافتة إلى أن المحطة ستعمل بنظام الخلايا الفوتوفولتية، التى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية.

ويأتى المشروع ضمن خطة «الكهرباء» لتوليد %20 طاقة متجددة بحلول 2022، وسيعد أول محطة تطرحها الوزارة خلال 2020 .

جدير بالذكر أن «الكهرباء» وقعت خلال ديسمبر الماضى اتفاقية مع شركة «النويس» الإماراتية، لإنشاء محطة شمسية بطاقة 200 ميجاوات فى محافظة أسوان، وأخرى لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 500 ميجا بمدينة رأس غارب، على أن يتم سداد 2.48 سنت مقابل كل كيلووات من الطاقة الشمسية و3.1 لكل كيلووات من الرياح.

كانت «المال» قد نشرت استراتيجية الطاقة المتجددة لوزارة الكهرباء حتى عام 2023، التى تستهدف توليد 9500 ميجاوات، تنقسم إلى 2400 طاقة شمسية، و7100 من الرياح، باستثمارات تصل لنحو 12 مليار دولار.

وانتهت الوزارة من ربط 32 محطة شمسية فى منطقة بنبان بأسوان بقدرات تبلغ نحو 1465 ميجاوات، تم تنفيذها عبر نظام تعريفة شراء الطاقة باستثمارات تصل إلى 2 مليار دولار.