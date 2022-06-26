«الكهرباء» تطرح مناقصة كبرى لتوريد 350 محولا وكشكاً

طرحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، التابعة للقابضة لكهرباء مصر، مناقصة لتوريد مهمات لتنفيذ مشروعاتها الاستثمارية لتوسعة شبكاتها فى نطاق المحافظات التابعة لها ضمن خطتها خلال العام المالى -2022 2023.

وكشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ«المال»- أن المناقصة التى طرحت منذ أيام تتضمن توريد نحو 175 محولا كهربائيا و 175 كشكا كهربائيا لصالح جنوب الدلتا للتوزيع.

وأضافت المصادر أن المناقصة تم طرحها على الشركات المحلية العاملة فى إنتاج المحولات والأكشاك الكهربائية، على أن يتم التوريد خلال شهرين إلى 3 شهور من التعاقد على المهمات مع الشركات الفائزة بالمناقصة.

وأكدت أن قيمة تكلفة كراسة الشروط تتخطى 20 ألف جنيه، على أن تلتزم كل شركة بتقديم خطاب ضمان ابتدائى بقيمة مليون جنيه، ومن المقرر تلقى العروض خلال الأسبوع الجارى على أن يتم تحليلها وإعلان الفائز خلال يوليو المقبل تمهيدا للتوقيع وبدء التوريد.

وأكدت المصادر أن المناقصات والممارسات الجديدة ستكون بنظام تسليم المفتاح، وسيتم تمويل أغلبها عبر الموارد الذاتية لشركات توزيع الكهرباء، ضمن المشروعات الإستراتيجية للشركات.

وانتهت شركة جنوب الدلتا للكهرباء من إضافة 131 محولًا بسعة إجمالية 27.5 ميجا فولت، لمعالجة انخفاض الجهد، وتم تكبير 339 محولًا بنظام السلاسل الرأسية، بسعة 196.62 ميجا فولت أمبير، وفك اختناقات ورفع قدرات 983 محولًا بمحافظة القليوبية.

وتنفذ «الكهرباء» خطة لزيادة أطوال الشبكات ذات الجهد 500 كيلوفولت إلى نحو 6006 كيلومترات خلال العام الحالى، بالإضافة إلى توسعة شبكاتها على الجهدين المنخفض والمتوسط، بإجمالى خطة استثمارية بقيمة 112 مليار جنيه بنهاية 2022 يتم من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات الإستراتيجية.

وتستهدف شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ضخ استثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه، خلال العام المالى( -2022 2023 ) لتوسعة شبكاتها.

يذكر أن شركة جنوب الدلتا تتبع الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتغطى أغلب محافظتى القليوبية والغربية، إضافة إلى المنوفية، ويتخطى عدد مشتركيها 3.5 مليون ومتوقع ارتفاع العدد خلال العام المالى المقبل.