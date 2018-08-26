الكهرباء تطرح مناقصة عالمية لإنشاء مركزى تحكم بقيمة 1.5 مليار جنيه

ويعمل مركز التحكم على مراقبة الشبكة القومية، وفصل المحطات حال الصيانة أو المشاكل الفنية، ومتابعة الأحمال وإدخال أو إخراج بعض المحطات من الخدمة، وإصدار تقارير فنية، ومراقبة بيانات التشغيل والأعطال.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، أن استثمارات المركزين تتخطى 1.5 ميار جنيه، وتتولى الشركة القابضة للكهرباء التمويل من خلال القرض الذى حصلت عليه العام الماضى.

ووقعت القابضة لكهرباء مصر، قرضاً بقيمة 19 مليار جنيه خلال يوليو 2017، مع تحالف يضم 5 بنوك مصرية بقيادة البنك الأهلى، وبنك مصر، بصفتهما وكيلى التمويلات، بالإضافة لكل من بنك قطر الوطنى الأهلى QNB، والعربى الأفريقى الدولى، والتجارى الدولى CIB.

ومن المقرر أن تتولى الشركة الفائزة تنفيذ نظام تحكم رئيسى، وتطوير شبكات الوقاية والاتصالات لرفع الأداء التشغيلى، وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

وكانت القابضة قد طرحت بداية 2018 عدد 14 مناقصة لإنشاء وتحديث 14 مركزا للتحكم، وتم إلغاء تلك المناقصات خلال مايو الماضى، لحين الانتهاء من تطوير وتحديث شبكات التوزيع ولنقل، رغم تأهل 4 عروض عالمية، تضم سيمنس الألمانية، وجنرال إليكتريك الأمريكية، وNR الصينية، وشنايدر إليكتريك الفرنسية، للمنافسة على المشروعات.

وكشفت المصادر أن الشركات الأربع التى تأهلت من قبل، ستكون لها الأولوية فى العروض حال تقدمها من جديد.

فى ذات السياق أوضحت المصادر، أنه يتم حالياً تنفيذ 4 مراكز تحكم أخرى، هى مركز إقليمى بوسط الصعيد، وثان لشركة مصر العليا، وثالث لشركة شمال الدلتا، بالإضافة إلى مركز تحكم القناة، الذى تم ترسيته مؤخراً على إحدى شركات القطاع الخاص.

وتمتلك مصر 6 مراكز تحكم، قومية وإقليمية، هى المركز القومى للطاقة، والقاهرة الإقليمى، والتبادلى بالعباسية، والإسكندرية الإقليمى، وغرب الدلتا، بالإضافة إلى تحكم القناة الإقليمى، وتستهدف الوزارة زيادتها لأكثر من 10 مراكز خلال الفترة المقبلة.