«الكهرباء» تطرح ممارسة لتوريد 400 ألف عداد مسبق الدفع

تطرح الشركة القابضة لكهرباء مصر، ممثلة فى شركة شمال القاهرة للتوزيع، اليوم، ممارسة لتوريد وتركيب 400 ألف عداد كهربائى مسبق الدفع للمنازل الواقعة فى نطاق «شمال القاهرة».

وكشفت مصادر رفيعة فى وزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ«المال» – أن الممارسة سيتم طرحها على الشركات العالمية والمحلية العاملة فى القطاع ، على أن يتم تلقى العروض من الشركات المتنافسة خلال النصف الأول من أغسطس المقبل.

وأضافت المصادر أن العدادات سيتم توريدها إلى مخازن «شمال القاهرة» على أن يتم التركيب بمعرفة الشركات المصنعة بالتعاون مع «شمال القاهرة» موضحة أن الممارسة تشترط أن تتمتع الشركة المصنعة بسابقة خبرة فى التصنيع والتركيب.

وأوضحت أن الممارسة تشترط أيضا بدء التوريد خلال 3 أشهر من الترسية والتوقيع للشركات الفائزة، على أن يكون الفائز مسئولا عن التركيب فى أكثر من منطقة وأن يتم الانتهاء منها خلال العام المالى الجارى (2022 – 2023).

وأكدت أن تمويل التركيب والتوريد سيكون من الموارد الذاتية الخاصة بشركة شمال القاهرة؛ عبر الموازنة الاستثمارية للعام المالى (2022 – 2023).

ولفتت المصادر إلى أن جزءا من تلك العدادات سيتم تركيبها عبر استبدال عدادات قديمة بأخرى مسبوقة الدفع طبقا لخطة الوزارة فى استبدال جميع العدادات لتعمل عن طريق كارت الشحن.

وأكدت أن خطة تغيير كل العدادات إلى مسبوقة الدفع ستتم بالتعاون بين الشركات المحلية المصنعة، موضحا أن الأخيرة تمتلك القدرة على تلبية كافة متطلبات السوق من ذلك.

فى سياق آخر، أضافت المصادر أن «شمال القاهرة» تستهدف التوسع فى شبكات توزيع الكهرباء عبر إضافة أكثر من 200 محول، موضحة أن الشركة تستهدف أيضا تنفيذ عدد كبير من العدادات الذكية خلال الفترة نفسها فى نطاق عملها.

وتتبع «شمال القاهرة» «القابضة لكهرباء مصر»، وتخدم 5 ملايين مشترك، تنقسم إلى 4 قطاعات، تضم شمال، وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وجزءًا من محافظة القليوبية (مدينة العبور – الخانكة – شبرا الخيمة – القناطر – بهتيم).