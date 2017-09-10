الكهرباء تطرح أول محطة شمسية فوتو فولطية على المستثمرين

❏ «المتجددة» تتلقى عروض استشارى رياح خليج السويس 17 الجارى عمر سالم قال مصدر فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه من المرتقب طرح أول محطة طاقة شمسية بنظام الخلايا الفوتو فولطية بمدينة كوم أمبو، بمحافظة أسوان، على الشركات العالمية والمحلية، خلال شهر سبتمبر الجارى. وأضاف فى تصريح لـ&

❏ «المتجددة» تتلقى عروض استشارى رياح خليج السويس 17 الجارى

عمر سالم

قال مصدر فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه من المرتقب طرح أول محطة طاقة شمسية بنظام الخلايا الفوتو فولطية بمدينة كوم أمبو، بمحافظة أسوان، على الشركات العالمية والمحلية، خلال شهر سبتمبر الجارى.

وأضاف فى تصريح لـ«المال»، أن المحطة الشمسية تصل قدرتها إلى 20 ميجاوات، واستثمارات تصل إلى 40 مليون يورو، ما يعادل 820 مليون جنيه، ومنحة تصل إلى 8 آلاف يورو، لصالح الدراسات والأعمال الاستشارية الخاصة بالمشروع، الذى يعد الأول من نوعه فى كوم أمبو.

وأشار إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية، تمول المشروع «AFD»، وأعدت دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، من خلال المنحة، وبالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية الأوروبية، وهو المكتب الألمانى «ILF»، الذى تعاقد معاه للإشراف على تنفيذ المشروع.

وأوضح أنه من المقرر أن يتلقى العروض من الشركات الراغبة فى المنافسة على المشروع قبل نهاية العام الجارى، على أن ينفذ المشروع وتشغيله خلال عام 2019، موضحاً أن الخلايا الفوتو فولتية من خلالها تحول الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح الشمسية.

وطرحت هيئة الطاقة المتجددة، قائمة مختصرة على الشركات العالمية، الراغبة فى تنفيذ المشروع، وتقدم لها شركات متعددة فى مناقصة سابقة الخبرة، وحصلت الهيئة مارس الماضى على موافقة الوكالة الفرنسية للتنمية على القائمة المختصرة، وعدم الممانعة فى إرسال المناقصة إلى الشركات تمهيداً لتقديم عروضهم لهيئة الطاقة المتجددة.

وكشف المصدر عن أنه من المقرر تلقى العروض الخاصة بالأعمال الاستشارية لمحطة توليد كهرباء من طاقة الرياح خلال 17 سبتمبر الجارى، من الشركات والمكاتب العالمية، بدلاً من 3 سبتمبر الماضى.

وأضافت أن الشركات والمكاتب طلبت التأجيل نتيجة إجازة عيد الأضحى، كما أن المشروع ضمن الخطة الخمسية 2017 / 2022، ومن المرتقب الإعلان عن الشركة الفائزة بالأعمال الاستشارية قبل نهاية العام، لتقوم بدراسة الجدوى، وتقييم العروض للشركات المنافسة على المشروع خلال العام المقبل.

وتصل قدرة المشروع إلى 250 ميجاوات، يقام بمنطقة الزعفرانة بخليج السويس على ساحل البحر الأحمر، كما أنه يمول بالتعاون مع الجهات الأوروبية، كما من المقرر طرح المشروع على المستثمرين خلال 2018.

وانفردت «ﺍﻟﻤﺎﻝ» ﺑﻨﺸﺮ إﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﻤﺘﺠﺪﺩﺓ، ﺣﺘﻰﻋﺎﻡ 2023، ﻭﺍﻟﺘﻰﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺤﻮ 9500 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ 2400 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ، ﻭ7100 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﺭﻳﺎﺡ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺗﺼﻞ إلى 12 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ.