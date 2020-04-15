«الكهرباء» تطالب «قطاع الأعمال» بتخصيص أراض لصالح «البترول» مقابل المستحقات

بدلا منها.. لسداد جزء من مديونية وقود المحطات

طالبت وزارة «الكهرباء» وزارة قطاع الأعمال العام بتوجيه الأراضى التى كانت تعتزم تخصيصها لها مقابل مستحقاتها لصالح وزارة البترول.

كانت «المال» نشرت فى فبراير الماضى أن وزارة قطاع الأعمال العام عرضت على «الكهرباء» الحصول على أراضٍ مملوكة لها مقابل مستحقاتها لديها، والتى تجاوزت نحو 7 مليارات جنيه.

وكشفت مصادر مسئولة فى الكهرباء – فى تصريحات لـ«المال» – عن أنها طلبت تحويل الأراضى التى كان من المقرر تخصيصها لها مقابل المديونيات، لصالح وزارة البترول، نظرا لأن «الكهرباء» لن تستطيع الاستفادة منها، بينما تستطيع «البترول» إقامة مشروعات عليها.

وأوضحت المصادر أنه يمكن لـ«البترول» الحصول على الأراضى وتقييمها بسعر اليوم، أو إعادة بيعها، مقابل الحصول على جزء من مستحقاتها لدى «الكهرباء» والتى تجاوزت 100 مليار جنيه نتيجة المسحوبات الخاصة بالوقود لصالح محطات توليد الكهرباء.

وتقوم وزارة الكهرباء بسداد نحو 2 مليار جنيه شهريا للبترول قيمة الوقود لمحطاتها، فيما تتحمل وزارة المالية جزءا يتعدى 1.5 مليار قيمة الدعم المقدم لصالح وزارة الكهرباء التى تحصل على الغاز الطبيعى بسعر 3 دولارات للمليون وحدة حرارية ونحو 2500 جنيه لطن المازوت.

ووقعت وزارة الكهرباء بروتوكولا نهاية فبراير الماضى للتعاون لفض التشابكات مع وزارات البترول والمالية وقطاع الأعمال العام بحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تضمن الاتفاق على آلية سداد المديونيات المستحقة عن مسحوبات شركات قطاع الأعمال العام من «الكهرباء».

وأشارت المصادر إلى أنه تم توقيع بروتوكول عام 2018 يتضمن قيام وزارة قطاع الأعمال عبر شركاتها القابضة بسداد %25 من المديونية المستحقة على الشركات القابضة ذات المديونية الضخمة، على أن يتم سداد المتبقى خلال 36 شهرًا، مع مراجعة الاتفاق فى نهاية كل عام مالى، وتلتزم الشركات بسداد المستحقات الشهرية.

وأوضحت أن شركات قطاع الأعمال العام لم تلتزم بالسداد خلال الفترة الماضية على الرغم من قيام «الكهرباء» بجدولة مديونياتها، مشيرة إلى ازدياد قيمة تلك المديونيات نتيجة التأخر فى سداد كامل المستحقات الشهرية.

ويتضمن البروتوكول تقييم قيمة المتأخرات المالية حتى يوم 30 يونيو الماضى والجهات المنوط بها السداد وكيفية التسوية، بالإضافة إلى تنظيم التعاملات المالية بين الجهات الحكومية للعام المالى الجارى، والاتفاق على وضع مبادئ رئيسية لتنظيم التعاملات بدءًا من العام المالى المقبل (2021/2020 ).

كما يتضمن تسوية جانب من المديونية بين «المالية» والشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 44 مليار جنيه حتى يوم 2019-6-30 لتقوم بتحملها «المالية» وسدادها إلى «البترول» نيابة عن «الكهرباء». برغم «كورونا».. حققت