الكهرباء تطالب المالية بتحمل 7 مليارات جنيه فروق عملة

❐ مصادر: الوزارة تستعد لصرف 200 مليون يورو لصالح الشركة الألمانيةعمر سالمخاطب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة المالية لتدبير 7 مليارات جنيه، تتحملها الأخيرة، كجزء من فروق سعر العملة، بسبب تحرير سعر الصرف، الذي ساهم فى زياده تكلفة المشروعات التى تنفذها شركة سيمنس الألماني

❐ مصادر: الوزارة تستعد لصرف 200 مليون يورو لصالح الشركة الألمانية

عمر سالم

خاطب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزارة المالية لتدبير 7 مليارات جنيه، تتحملها الأخيرة، كجزء من فروق سعر العملة، بسبب تحرير سعر الصرف، الذي ساهم فى زياده تكلفة المشروعات التى تنفذها شركة سيمنس الألمانية لصالح وزارة الكهرباء.

وقرر البنك المركزى فى 3 نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية ليرتفع سعر الدولار من 8.88 جنيه رسميًا، الى 17.70 جنيه حاليًا، واليورو من 9.80 الى 21 جنيهًا.

ﻭكانت وﺯﺍﺭﺓ الكهرباء والطاقة المتجددة قد وقعت ﻋﻘﻮﺩﺍً ﻣﻊ «ﺳﻴﻤﻨﺲ»، ﻓﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ 2015 ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 3 ﻣﺤﻄﺎﺕ كهرباء، ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ﺑﻘﺪﺭﺍﺕ ﺇﺟﻤﺎﻟﻴﺔ 14.4 ﺃﻟﻒ ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ، ﺗقع فى ﺍﻟﺒﺮﻟﺲ ﺑﻜﻔﺮﺍﻟﺸﻴﺦ ﻭﺑﻨﻰ ﺳﻮﻳﻒ ﻭﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، باستثمارات تبلغ 6 مليارات يورو.

وتقوم ﺑﻨﻮﻙ «ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﺮﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻰ»، ﻭ«ﺩﻭﻳﺘﺸﻪ ﺑﻨﻚ»، ﻭ«HSBC» بتمويل ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ «سيمنس» ﺑﻘﻴﻤﺔ 4.1 ﻣﻠﻴﺎﺭ ﻳﻮﺭﻭ، 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ، تمثل إجمالى ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ، فيما ﺗﺘﻮﻟﻰ مصارف ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺗﻤﻮﻳﻞ المكون المحلى للمشروعات بالجنيه، على أن تسدد الحكومة ممثلة فى الكهرباء تلك التمويلات باليورو والجنيه.

وأوضحت مصادر أن مجلس الوزراء سيناقش خلال الأيام المقبلة توفير السيولة المالية اللازمة لصالح وزارة الكهرباء، مشيرةً إلى أن الأخيرة ملتزمة بسداد جميع المبالغ المستحقة للشركات المنفذة للمشروعات.

وقالت إن الوزارة تستعد لصرف 200 مليون يورو لـ«سيمنس»، لافتة إلى أن الشركة الألمانية تحصل على مستحقاتها بشكل تدريجى، من خلال فاتورة تقدمها بعد إنهاء مجموعة من الأعمال تفحصها الوزارة، ثم توافق على صرفها.

وأضافت أن الكهرباء مستمرة فى تنفيذ الخطة الاستثمارية الضخمة لمشروعات نقل وتوزيع الكهرباء البالغة 37 مليار جنيه.

وتابعت المصادر: إن «سيمنس» انتهت من إضافة نحو 16 وحدة توليد حتى الآن بمشروعاتها الثلاثة، ومن المقرر أن تضيف وحدتين جديدتين بمحطة كهرباء بنى سويف، ترفعان القدرات التى أضافتها الشركة للشبكة القومية، إلى 7200 ميجاوات.

فى سياق آخر، كشفت المصادر أن وزير الكهرباء استقبل أمس وفدًا من البنك الإفريقى للتنمية، وذلك لمتابعة الإجراءات التى يقوم بها قطاع الكهرباء لاستكمال الحصول على التمويلات المقدمة له.