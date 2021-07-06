«الكهرباء» تضخ 75 مليون جنيه لتطوير شبكات القليوبية

نفذت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استثمارات تصل لنحو 75 مليون جنيه، لتطوير شبكات توزيع محافظة القليوبية خلال العام المالى 2020-2021.

كشفت المهندسة آمال بركات، وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة القليوبية، أن تلك الاستثمارات تم تنفيذها بالكامل عبر الشركات الوطنية وموظفى ومهندسى شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء فى نطاق المحافظة.

وأوضحت، فى تصريحات لـ«المال»، أن نسبة التنفيذ الخاصة بالخطة بلغت نحو %90 حتى منتصف شهر يوليو الجاري، وجارٍ الانتهاء من تنفيذها بالكامل، لافتة إلى أنه تمت زيادة أطوال شبكة الخطوط الهوائية الجهد المتوسط لتصل إلى 1600 كم.

وأشارت إلى أن إجمالى عدد لوحات التوزيع جهد متوسط بلغ نحو 58 لوحة، كما ارتفع طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط لتسجل نحو 1550 كيلومترا.

وتقع محافظة القليوبية فى نطاق شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، وتضم 8 قطاعات هندسية تابعة هي: مدينة بنها، ومركز بنها، وقها، ومدينة قليوب، ومركز قليوب، وشبين القناطر، وطوخ، وكفر شكر، ويبلغ عدد المشتركين بالقطاع حوالى 1.2 مليون مشترك منهم حوالى 330 ألف مشترك مسبوق الدفع.

وأوضحت آمال بركات أن الشركة قامت أيضا بتحويل جزء من الشبكات الهوائية إلى أخرى أرضية بمتوسط ما بين 12إلى 15 كيلومتر كابلات، وذلك ضمن خطة الوزارة لإحلال الكابلات.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل 4 فرق صيانة مركزية بقطاعات الشركة فى القليوبية، بإجمالى 36 فردا، مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعِدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية.

وستسهم تلك المشروعات فى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك فى كافة القطاعات.