«الكهرباء» تضخ 713 مليون جنيه لتفريغ إنتاج محطات رياح بقدرة 1000 ميجاوات في خليج السويس

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم، عقدًا مع تحالف شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية (هايديليكو)، وشركة وادى النيل للمقاولات لتنفيذ خطوط هوائية جهد 220 كيلوفولت، التابعة لمنطقة كهرباء القناة بنظام تسليم المفتاح.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تنفذ الخطوط على النحو التالى:

الخط الهوائى (انجى – تويوتا – ارواسكوم) / S4 بطول 36,5كم، وخط هوائى آخر (النويس / S4) بطول 2,7كم.

ويهدف المشروع إلى تفريغ القدرة المولدة من محطات إنتاج الكهرباء من الرياح بقدرة 1000م وات بمنطقة خليج السويس بنظام BOO والمتوقع التشغيل التجارى لها فى ديسمبر 2024.

وتبلغ القيمة الإجمالية للخطين حوالى 713 مليون جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 8 شهور من تاريخ أمر الإسناد.