الكهرباء تضخ 690 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات الكهرباء بقطاع المنوفية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضخ 690 مليون جنيه استثمارات لتطوير قطاع المنوفية التابع لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء خلال العام المالى الماضي 2019-2020.

أوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، جهود الوزارة وشركاتها لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية. محطة محولات

وأضاف أنه في نطاق قطاع المنوفية إحدى القطاعات التابعة لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (11) هندسة إجمالي عدد المشتركين بالقطاع (1,6 مليون) مشترك منهم عدد (410 ألف) مشترك مسبوق الدفع تم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 تم تنفيذ عدد من المشروعات على النحو التالي :

بلغ عدد (83) مركز خدمة بالمقرات لخدمة المشتركين ، وتم تنفيذ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط (77) لوحة ، وبلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط (3606.760) كم.

ويصل إجمالي طول شبكة الكابلات الأرضية جهد متوسط ( 2128.640 ) كم ، وأجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد منخفض (7200205) كم .

· كما بلغ إجمالي طول الكابلات الأرضية جهد منخفض (386.565 ) كم ، إجمالي عدد المحولات (6255) محول بإجمالي قدرة (1803.121) ميجا فولت امبير.

· تم إضافة (19.122) كم ما بين كابلات أرضية وخطوط هوائية على الجهدين المتوسط والمنخفض، عدد (10) محول بقدرة ( 3. 12) م. ف .أ خلال شهر يوليو 2020،

وقد أدى تطوير الخدمات المقدمة من الشركة إلى خفض متوسط زمن العطل كما أدى إلى خفض معدلات الأعطال سعياً إلى رفع جودة الخدمة المقدمة إلى الساده العملاء.

· ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة مع تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .

وحول محاضر الضبطية القضائية بلغ عدد محاضر الضبطية القضائية خلال شهر يونيه 2020 (630) محضر بإجمالي قيمة ( 715 ألف ) جنيه بقطاع المنوفية .

وجدير بالذكر أن قطاع المنوفية يضم هندسات كل من :-

( مدينة شبين – مركز شبين – تلا – الشهداء – سرس الليان – الباجور – بركة السبع – منوف – قويسنا – اشمون مدينة – اشمون قرى )