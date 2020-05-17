«الكهرباء» تضخ 6 ملايين جنيه استثمارات بشمال سيناء خلال 9 أشهر

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه تم تنفيذ استثمارات في محافظة شمال سيناء بتكلفة 6 ملايين جنيه، وذلك خلال 9 أشهر الماضية.

وأضاف شاكر في بيان صحفي أن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركاتها المختلفة تأتي لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار، ومواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك.

وأكد شاكر اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين العاملين وخلال التعامل مع الجمهور مع تفعيل الآليات الإلكترونية المختلفة على مستوى الشركات فى كل أنحاء الجمهورية. وزير الكهرباء محمد شاكر

وأضاف أنه فى نطاق قطاع شمال سيناء التابع لشركة القناة لتوزيع الكهرباء الذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (162832) مشتركا نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى 31 /3/ 2020، متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال وإضافة مهمات لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع، وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة حيث تم:

· إضافة 103959 متر موصلات جهد منخفض، و4334 كم موصلات جهد متوسط،و4524 كم كابلات جهد منخفض، و1686 كم كابلات جهد متوسط.

كما تمت إضافة 309 عواميد جهد منخفض، و 142 عامود جهد متوسط، و10 محولات قدرات مختلفة، وموزع حلقى و8 صناديق توزيع جهد منخفض و6 سكينة ثلاثية.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية على أرض سيناء.