«الكهرباء» تضخ 550 مليون جنيه لتوسعة وإحلال شبكات «جنوب القاهرة»

تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ضخ 550 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالى الحالى (2022 – 2023)، لإحلال وتجديد مشروعات توزيع الكهرباء الواقعة فى نطاق شركة جنوب القاهرة للتوزيع.

وكشفت مصادر مسئولة بالوزارة فى تصريحات لـ«المال» – أن هذا المبلغ سيتم تدبيره عبر الموارد الذاتية لـ «جنوب القاهرة» مضيفة أنه تم البدء فى تنفيذ خطة الإحلال والتجديد خلال يوليو الماضى، ومن المقرر أن يتم الانتهاء منها فى يونيو المقبل.

وأضافت أن الجانب الأكبر من خطة الإحلال والتجديد سيكون للمكونات الكهربائية والمعدات الواقعة فى المناطق المزدحمة والأكثر احتياجا مثل الأماكن الشعبية والمخالفة، مما يساهم فى خفض الفقد بالشبكات ومنع سرقات التيار، بالإضافة إلى تحسين الخدمة، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ الخطة عن طريق الشركة بالتعاون مع الشركات العاملة فى القطاع.

وتشهد الأحمال الكهربائية على جميع القطاعات تزايدا ملحوظا خلال الصيف الجارى، بعد تسجيل الشبكة القومية للكهرباء أعلى مستوياتها بنحو 34 ألف ميجاوات، بالتزامن مع وجود فائض كبير فى الشبكة القومية يتخطى 13 ألف ميجاوات.

فى سياق متصل، تخطط «جنوب القاهرة» لتركيب نحو 40 ألف عداد كهربائى مسبق الدفع خلال أغسطس الجارى.

وكشفت المصادر عن وجود طلبات لتركيب عدادات فى نطاق الشركة تتخطى 100 ألف، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من عمل معاينات للجزء الأكبر من الطلبات عبر المنصة الإلكترونية للوزارة.

وأشارت إلى أن جزءا من تلك العدادات التى سيتم تركيبها سيكون استبدالا لوحدات قديمة بأخرى مسبقة الدفع.

وتخطط الوزارة للوصول بإجمالى مشتركيها لنحو 40 مليونا للعدادات مسبوقة الدفع بحلول عام 2026 عبر تغيير العدادات القديمة بمسبقة الدفع تعمل عن طريق كارت الشحن.

جدير بالذكر أن «جنوب القاهرة» هى إحدى الشركات التابعة للقابضة لكهرباء مصر، ويبلغ رأسمالها 694.5 مليون جنيه، وﻋدﺩ ﻣﺸﺘﺮﻛيها 5.6 ﻣﻠﻴﻮﻥ، من إجمالى نحو 40 مليونًا على مستوى الجمهورية، وتعد من كبرى شركات توزيع الكهرباء التسع التابعة للوزارة ﻭﺗﻐطﻰ ﻧﺤﻮ %15 ﻣﻦ ﻣﺴﺎحة الجمهورية وتحديدا محافظة القاهرة، وأﺟﺰاء ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻴﺰﺓ ﻭﺍﻟﻘﻠﻴﻮبية.