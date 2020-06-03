الكهرباء تضخ 500 مليون جنيه استثمارات بمحافظة أسوان

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة ، أنها قامت بضخ استثمارات بمحافظة أسوان الواقعة بنطاق شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، تصل لنحو 500 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2017 وحتى أبريل الماضي.

أوضح الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء ، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية. محمد شاكر

وأضاف شاكر أن قطاع أسوان والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالي (540) ألف مشترك إحدى المحافظات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى أبريل 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى :

ففي إطار تنفيذ الشركة لخطتها الطموحة حتى 30/4/2020 فقد بلغ إجمالي ماتم تنفيذه في نطاق شركه مصر العليا لتوزيع الكهرباء بقطاع (اسوان) متضامنه :

– إنشاء موزعات جهد 11 ك.ف. بعدد 5 موزع.

– تركيب أكشاك بالمحولات قدرات مختلفة بعدد 229 كشك بالمحول.

– تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 363 محول.

– تركيب صناديق جهد منخفض بعدد 115 صندوق.

– تركيب وحدات ربط حلقي جهد متوسط بعدد 144 وحدة.

– إنشاء خطوط كابلات جهد متوسط بطول 378 كم.

– إنشاء خطوط هوائية جهد متوسط بكمية 120 طن.

– تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 890 عامود.

– إنشاء خطوط كابلات جهد منخفض بطول 29,9 كم.

– إنشاء خطوط هوائية معزولة جهد منخفض بطول 5202 كم.

– تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 6780 عامود.

وفيما يتعلق بخطة احلال الهوائيات فقد تم استبدال خطوط جهد متوسط هوائية تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالي عدد 88 عملية بإجمالي أطوال كابلات 36 كم بإجمالي تكلفة تبلغ حوالي 33 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بمدى التحسن في الانقطاعات (خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 30/4/2020 ومقارنتها بالفترة المناظرة) مؤشرات استمرار التغذية الكهربية.

1- انخفاص معدل متوسط عدد الانقطاعات ( (SAIFI”انقطاع / مشترك”

للغير مبرمج بنسبة 25 % عن ال فتره المناظر بالاضافه إلي عمليات الصيانه المكثفه البرمجه بهدف تدعيم الشبكه

2- انخفاض معدل متوسط أزمنة الانقطاعات ((SAIDI”دقيقة /مشترك” للغير مبرمج بنسبة 39% عن الفترة المناظرة.

3- انخفاض مؤشر معدل متوسط أزمنة الانقطاعات (CAIDI) “دقيقة/انقطاع” للغير مبرمج بنسبه 20% عن الفترة المناظرة.