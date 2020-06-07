«الكهرباء» تضخ 450 مليون جنيه استثمارات بمحافظة المنيا خلال 5 سنوات

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أن إجمالى استثمارات شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء فى نطاق محافظة المنيا في الخمس سنوات من 2014 وحتى 2019 يصل لنحو 450 مليون جنيه.

وأوضح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزارة تسعى عبر شركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة. وزير الكهرباء محمد شاكر

وأضاف أنه في نطاق محافظة المنيا يبلغ عدد المشتركين بها حوالى 1,3 مليون مشترك، ونجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين.

واستمرارًا فى تنفيذ توجيهات الدكتور محمد شاكر – وزير الكهرباء والطاقه باستكمال خطة تطوير شبكات التوزيع ، قامت الشركة بتنفيذ خطة إحلال وتجديد وتوسعات جديدة.

وقد تم الانتهاء من تنفيذ خطة الاحلال والتجديد بنسبة 100 % وبلغت نسبة التنفيذ بخطة التوسعات بنسبة 98% وذلك حتى 30/4/2020 ، وقد تضمنت الأعمال :-

وتم الانتهاء من اجراء سلاسل احلال ورفع قدرة لعدد (104) محولات باجمالى تكلفة بلغت (8,1) مليون جنيه ، وتنفيذ خطة لتوسعات جديده واحلال بشبكة الجهد المتوسط باجمالى تكلفه بلغت حوالى (62) مليون جنيه ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ انشاء لوحة توزيع مشيط بمدينة المنيا ، وانشاء كابلات جهد متوسط بطول ( 56.65) كم وتركيب عدد ( 506) عامود جهد متوسط بالاضافه الى تنفيذ ( 80.7) كم خطوط جهد متوسط.

تم تنفيذ خطة احلال وتجديد وتوسعات جديده بشبكة الجهد المنخفض باجمالى تكلفة بلغت حوالى ( 4) مليون جنيه ، حيث تم الانتهاء من تركيب عدد ( 722) عامود جهد منخفض بالاضافه الى تنفيذ ( 116,5 ) كم خطوط جهد منخفض.

إجراءات تطوير مراكز خدمة العملاء

ونتيجة لما تم تنفيذه من أعمال التوسعات والإحلال السابق ذكرها أدى ذلك إلى تخفيف احمال على مغذيات قائمة وتحسين الجهود لدى المواطنين وتأمين التغذية الكهربائية مما يقلل من فترات انقطاع التيار الكهربائى لدى المواطنين.

وفى سياق متصل، فقد تم تطوير مراكز خدمة العملاء بالمحافظة التى يصل عددها إلى (14) مركز عملاء مما يتلائم مع معايير تصنيف مراكز خدمة العملاء ــ ومع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال التعقيم المستمر والتأكيد على ارتداء الكمامات سواء للعاملين أو العملاء.

وأكدت الوزارة عددًا من الإجراءات أبرزها: ملائمة المكان من حيث سهولة الوصول والتهوية والإضاءة الجيدة ووجود أماكن انتظار مناسبة، وتوفير مكان لتقديم الاقتراحات والشكاوى، وميكنة كل الإجراءات والعمليات الخاصة بالخدمات على برنامج الشباك الواحد. وإتاحة آلية للعملاء لتقييم مستوى الخدمة التى تلقاها من الموظفين مما يرفع مستوى ثقة العميل بالشركة ويضع الموظفين تحت رقابة ذاتية لتقديم مستوى خدمة عالى.

وفى اطار خطة استبدال الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلى الكتل السكنية إلى كابلات أرضية، فقد تم تنفيذ عدد (15) عملية للمرحلة الثالثة للعام المالى 2019 /2020 بالمحافظة باجمالى تكلفه 7 ملايين جنيه.