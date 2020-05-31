«الكهرباء» تضخ 32.4 مليار جنيه استثمارات خلال 2020-2021

خلال العام المالى المقبل

انعقدت الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمناقشة اعمال الشركة خلال العام المالى المقبل، والذي تستهدف خلاله القابضة تنفيذ استثمارات بحوالى 32,4 مليار جنيه.

وعرض الدكتور شاكر الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء لدعم الشبكة الكهربائية من إنتاج ونقل وتوزيع من خلال رفع كفاءة وحدات إنتاج الطاقة عبر عمل الصيانات المبرمجة والعمرات، بهدف خفض معدلات استهلاك الوقود وتحسين كفاءة الطاقة، وتطوير شبكتى النقل والتوزيع لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد.

كما أكد استكمال تنفيذ خطة تدعيم شبكة التوزيع لتطوير شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية، الأمر الذى أسفر عن وجود رؤية متفائلة لمستقبل قطاع الطاقة والحرص على تنوع مصادر الطاقة.

لافتا إلى نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال للتغلب على التحديات التي تواجهه مما أسهم في تحقيق الاستقرار للشبكة القومية.

وأكد الدكتور شاكر الاهتمام الذى يوليه القطاع لرفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات العالمية والخبرات الحديثة في مجالات الكهرباء والطاقة، إضافة إلى نقل هذه الخبرات إقليمياً وأفريقياً.

واستعرض المهندس جابر دسوقى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريراً أكد فيه أن قطاع الكهرباء يستهدف تحقيق عدد من المؤشرات بموازنة العام المالي 2020/ 2021 تتمثل فى:

زيادة الطاقة المولدة الى 198,147 مليار ك. و.س بنسبة تطور 2,03% عن العام المالى المتوقع 2019 /2020، وزيادة كمية الطاقة المبيعة للمستهلكين على كل الجهود إلى 165,4 مليار ك.و.س بنسبة تطور 4,4 % عن العام المالى المتوقع 2019 /2020، زيادة عدد المشتركين إلى 38,7 مليون مشترك بنسبة تطور 3,4 % عن العام المالى المتوقع 2019 /2020.

الاستمرار فى إجراءات مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة للتأكد من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة.

استكمال تنفيذ خطة تدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة، مع استمرار التنسيق المستمر مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.