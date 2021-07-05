الكهرباء تضخ 31 مليون جنيه لتطوير شبكات التوزيع بالخانكة ضمن مبادرة «حياة كريمة»

تشمل الخطة تركيب وتغيير العدادات إلى مسبوقة الدفع والمتصلة بمراكز نقل البيانات بقيمة تصل الى 12.5 ملايين جنيه ، ليبلغ اجمالى ما سيتم تنفيذه 31 مليون جنيه

رصدت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء نحو 31 مليون جنيه استثمارات جديدة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير شبكات التوزيع.

كشفت مصادر مسئولة بالشركة فى تصريحات لـ«المال» أن الاستثمارات الجديدة سيتم ضخها لتطوير الشبكات فى مدينة الخانكة الواقعة فى نطاق الشركة ضمن مبادرة الرئيس «حياة كريمة».

وأضافت أنه سيتم تطوير مركزين فى نطاق مدينة الخانكة وهما مركزى عرب الصوالحه ، ونزلة عرب جهينه ، اللذين يضمان عشرات القرى التابعة لهما وعدد من النجوع والعزب.

وحصلت «المال» على تفاصيل الخطة التى تتضمن تطوير شبكات الجهد المنخفض والمتوسط بقيمة 14 مليون جنيه من كابلات وأجهزة وأعمدة وأكشاك وغيرها ، بالاضافة الى تركيب ملحقات لشبكات الجهد المنخفض والمتوسط بقيمة 4.4 ملايين جنيه.

كما تشمل الخطة تركيب وتغيير العدادات إلى مسبوقة الدفع والمتصلة بمراكز نقل البيانات بقيمة تصل الى 12.5 ملايين جنيه ، ليبلغ اجمالى ما سيتم تنفيذه 31 مليون جنيه.

وأشارت إلى أن تلك الاستثمارات تم تدبيرها عبر الموارد الذاتيه للشركة للعام المالى 2020 – 2021 وتم البدء فى تنفيذ تلك الأعمال بالتعاون مع الشركات المحلية العاملة فى القطاع.

وأوضحت أن شمال القاهرة للكهرباء نجحت مؤخرًا فى تطوير مراكز الخدمة عبر تطبيق نظام الشباك الواحد فى 38 إدارة تجارية، لتقديم 26 خدمة للمشتركين بشكل مباشر.

وتستهدف شركة شمال القاهرة للتوزيع تنفيذ استثمارات تقدر بنحو 200 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل 2021 – 2022 ضمن خططها لتطوير شبكاتها وخطوطها خلال الفترة المقبلة لخفض الفقد وزيادة كفاءة التوزيع.

تتبع شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء «القابضة لكهرباء مصر»، وتخدم 5 ملايين مشترك، تنقسم إلى 4 قطاعات، تضم شمال، وشرق القاهرة، ومدينة القاهرة الجديدة، وجزءًا من محافظة القليوبية (مدينة العبور- الخانكة- شبرا الخيمة- القناطر- بهتيم).