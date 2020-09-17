«الكهرباء» تضخ 25 مليون جنيه لتطوير شبكات توزيع قطاع المدن الجديدة بـ«القناة»

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن انتهائها من تنفيذ مشروعات بقطاع الطاقة في المدن الجديدة التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بقيمة 25 مليون جنيه خلال العام المالى 2019-2020.

وناقش الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة وشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء، لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية.

وفى نطاق قطاع المدن الجديدة والذى يبلغ عدد المشتركين به حوالى (280 ألف) مشترك ويضم حوالى 5 مراكز وقرية تم خلال الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 تنفيذ أعمال توسع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين، حيث تم إحلال وتجديد: وزير الكهرباء محمد شاكر

– 3056 كجم موصلات جهد متوسط – 3103 متر كابلات جهد منخفض- 16059 متر كابلات جهد متوسط – 35 عامود جهد متوسط – 1 كشك كامل بالمحول.

– 23 موزع حلقي – 16 صندوق توزيع جهد منخفض – 130 سكينة ثلاثية – 5 خلية جهد متوسط.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار فقد تم تحرير عدد حوالى 1000 محضر بقيمة تصل إلى حوالى 4,3 مليون جنيه.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء برفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد علي أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء فى القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود فى التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائى.