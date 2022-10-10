الكهرباء تضخ 2.661 مليار جنيه استثمارات بجنوب القاهرة للتوزيع خلال 2022-2023

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة اجتماعا مع شركة جنوب القاهرة للكهرباء، في إطار استمرار المتابعة الدورية لخطط التطوير بشركات الكهرباء ومن بينها شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ، وفى إطار الاهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على جميع أنحاء الجمهورية.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء إنه من المستهدف استثمار خلال الفترة 2022/ 2023 حوالى (2,661) مليار جنيه بنطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

مدحت فودة رئيس شركة كهرباء جنوب القاهرة

وأضاف شاكر في بيان اليوم أن قيمة ما تم استثماره من خلال الخطة الاستثمارية حتى 30/9/2022 بلغ حوالى أكثر من 352 مليون جنيه فى مشروعات الإحلال والتجديد والتوسعات، لمشروعات تأهيل الشبكة للعدادات الذكية ، والتحكمات الآلية.

وبلغ إجمالى مكونات الشبكة حتى 30/9/2022 :

عدد 477 موزعا

عدد 23762 محولا سعة 16462 م.ف.أ

28528 كم كابلات جهد متوسط

3324 كم خطوط هوائية جهد متوسط

60994 كم كابلات جهد منخفض

4828 كم خطوط هوائية جهد منخفض

عدد 72904 صناديق توزيع

وفيما يتعلق بالخطة المستهدفة لتركيب عدادات مسبقة الدفع خلال العام المالى 2022/ 2023 من المستهدف تركيب (459 ) ألف عداد تم تركيب حتى الآن (114) ألف عداد بنسبة تنفيذ بلغت حوالى 25%.

مشروع تطوير قرى الريف المصرى (حياة كريمة)

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة “حياة كريمة” والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة في القرى الأكثر احتياجاً ، وكذلك النهوض بتطوير الخدمات الأساسية المقدمة إلى المواطنين من المرافق المختلفة وتخفيف معدلات الفقر وشعور المواطنين بمعدلات التنمية، تم التأكيد على قيام الشركة باتخاذ اللازم نحو تحسين كفاءة الشبكات الكهربائية بالقرى المستهدفة وتضم عدد (2) مركز من المراكز المستفيدة من المبادرة فى نطاق عمل الشركة وهما الصف – أطفيح ، وعدد القرى (43 ) قرية وعدد المشتركين (185801(

محاور خطة التطوير وإجراءات تحسين الأداء :

§ تحسين نسبة الفقد

§ تحسين نسب التحصيل من اإلصدار والمتأخرات

§ تقليل الأعطال وعدد مرات الإنقطاع عن المشتركين

§ التنسيق مع الشركة المصرية للنقل وهيئة المجتمعات العمرانية بشأن محطات المحولات المطلوب إنشائها

وتأتي تلك الاجتماعات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لزيادة جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية ، وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان إستقرار وإستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجوده وتقليل فترات إنقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه فى أنماط الاستهلاك.

ويقع في نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتى تخدم فى نطاقها الجغـــرافى محافظتى القاهرة والجيز ة ويبلغ عــدد المشـــتــركين بها حوالى 6,3 مليون مشترك منهم 4,56 مليون مشترك عدادات عادية ، و 1,68 مليون مشترك عدادات مسبقة الدفع، 7,44 ألف مشترك عدادات ذكية ويبلغ عــدد قطاعات الشبكات 8 قطاعات وعدد قطاعات التحكمات 3 قطاعات