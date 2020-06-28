الكهرباء تضخ 150 مليون جنيه لرفع كفاءة شبكات القاهرة

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، إنه تم ضخ 150 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بمناطق محافظة القاهرة الواقعة في نطاق شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء لتطوير هذه المناطق حتى أبريل 2020.

وأكد شاكر على جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء؛ لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة فى استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة فى أنماط الاستهلاك. وزير الكهرباء محمد شاكر

وأوضح أنه فى نطاق قطاعات شبكات القاهرة التابعة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء والتى تضم إدارات كل من غرب القاهرة ، السـيدة زينب ، القـلعـة ، المقطم ، البساتين ، المعادى ، حــلوان، و15 مايو ، ويبلغ عدد المشتركين بها حوالى (1.7) مليون مشترك تم تحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة وتضمن :

– تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 28 محولا.

– تركيب صناديق جهد منخفض بعدد 68 صندوقا.

– مد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 35 كم.

– مد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 20 كم.

– تدوير محولات قدرات مختلفة بعدد 9 محولات.

– إحلال وتجديد صناديق جهد منخفض بعدد 26 صندوقا.

– إحلال وتجديد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 4,3 كم.

– إحلال وتجديد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالى أطوال 4,1 كم.

وفيما يتعلق بخطة احلال الخطوط الهوائية المارة أعلى كتل سكنية إلى كابلات أرضية، تم استبدال خطوط هوائية جهد متوسط تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالى تكلفة (33) مليون جنيه بقطاعات الشركة المختلفة حتى نهاية شهر أبريل 2020.

وتعمل الشركة لتسريع الاجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، وذلك مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.

وحول تطوير مراكز خدمة العملاء بالشركة، تم تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال استحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد والحصول على الخدمة.

وتم إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين بقطاعات شبكات القاهرة بمدينة المعادى لخدمة المستثمرين فقط؛ لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع استثماراتهم فى نطاق الشركة وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى ، حيث تم تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائى لتصبح (18) يوما.

وبلغت عدد عمليات السداد الإلكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية 216 ألف عملية سداد بإجمالي يصل حوالي 60 مليون جنيه، وذلك بقطاعات شبكات القاهرة خلال الفترة من يوليو 2019 حتى أبريل2020،

