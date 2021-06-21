اقتصاد وأسواق

«الكهرباء» تضح 1.650 مليار جنيه لإحلال وتحديث محطات إنتاج الوجه القبلي

تضم «الكريمات» و«غرب أسيوط» ومركز المعلومات
عمر سالم 7:55 ص, الأثنين, 21 يونيو 21 7:55 ص, الأثنين, 21 يونيو 21

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تستهدف شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء ضخ استثمارات تصل إلى نحو 1.650 مليار جنيه لتحديث وإحلال وتجديد محطاتها خلال العام المالى 2021-2022.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المال» أن تلك الاستثمارات سيتم ضخها لتحديث وتطوير محطتى «الكريمات»، و«غرب أسيوط»، بالإضافة إلى تحديث شبكة نظم المعلومات.

وأضافت المصادر أن مجمع الكريمات سيستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات نظرا لضخامة المشروع.

وقالت إن شركة الوجه القبلى تجرى مفاوضات مع بعض الشركات العاملة فى السوق المحلية حول إمكانية المساهمة بتطوير الوحدات الحالية ورفع كفاءة تلك التى قارب عمرها الافتراضى على الانتهاء.

كانت «المال» نشرت أن شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، تخطط لضخ 3.2 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالى المقبل 2021-2022 لتطوير وتحديث مشروعاتها.

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وأرجعت المصادر ارتفاع الاستثمارات إلى سعى الشركة للانتهاء من مشروعات توليد كهرباء وتنفيذ دورة مركبة لبعض وحدات التوليد خلال الأشهر المقبلة والتى يتم من خلالها استخدام عادم الوقود فى تشغيل الوحدات لتوليد الطاقة، فضلا عن تنفيذ إحلال وتجديد لبعض المحطات الأخرى خلال العام المالى المقبل.

وأوضحت أن الاستثمارات سيتم تدبيرها عبر الموارد الذاتية للشركة، وذلك فى ظل تحقيقها أرباحا للعام الثانى على التوالى.

وتصل استثمارات محطة غرب أسيوط إلى 700 مليون دولار (11 مليار جنيه)، وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت «وقود بديل»، وتتكون من توربينة بخارية بقدرة 650 ميجاوات والمكثفات والمولد وملحقاتها، ويتم ربطها بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 كيلو فولت.

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كانت شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء رصدت نحو 450 مليون جنيه لتنفيذ برامج الصيانة لمحطاتها فى الموازنة الجديدة الخاصة بها، خلال العام المالى 2021-2022.

يذكر أن إجمالى إنتاج الشركة من الطاقة ارتفع إلى 7150 ميجاوات قدرات مركبة على الشبكة القومية، بعد الانتهاء من تشغيل محطة كهرباء جنوب حلوان، التى تصل قدرتها لنحو 1950 ميجاوات. وتتبع «ﺍﻟﻮﺟﻪﺍﻟﻘﺒﻠﻰ لإنتاج الكهرباء» ﺍﻟﺸﺮﻛﺔﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼﺮ، وتمتلك أكثر من 8 محطات توليد، أبرزها مجمع الكريمات، الذى يعد من أكبر مجمعات إنتاج الكهرباء فى مصر بقدرة 2800 ميجاوات، ﻭﻳشملﻧﻄﺎﻕﻋﻤﻠﻬﺎﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔﺑﻤﺤﺎﻓﻈﺔ الجيزة‏ «ﻋﺪﺍﻣﺎﻳﺪﺧﻞﻓﻰﻧﻄﺎﻕﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓﺍﻟﻜﺒﺮﻯ»، ﻭﺍﻟﻔﻴﻮﻡ، وﺑﻨﻰ سويف، وﺃﺳﻴﻮﻁ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ

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بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

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