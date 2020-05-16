الكهرباء تضبط مخالفات وسرقات تيار بقيمة 3.4 مليون جنيه بالدقهلية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة قيام موظفي الضبطية القضائية بتحرير نحو 233 محضر ضبطية قضائية خلال شهر مارس الماضي بإجمالي قيمة تصل إلى حوالى 3.4 مليون جنية بقطاع شمال الدقهلية التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.

وأضافت الوزارة، في بيان أنه لضمان إستمرارية التغذية الكهربائية لعملاء الشركة تم تشكيل فرق الصيانة المركزية بقطاعات الشركة بعدد (4) فرق بقطاع شمال الدقهلية بإجمالي عدد 28 فردا وتم تزويد جميع فرق الصيانة وإزالة الأعطال بعدد ومهمات الصيانة والسلامة والصحة المهنية .

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطارالإهتمام الذى توليه الدولة لرفع مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المشتركين على مستوى الجمهورية.

وقامت الوزارة فى نطاق قطاع شمال الدقهلية إحدى القطاعات التابعة لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء والتى يبلغ عدد الهندسات التابعة لهذا القطاع (14) هندسة شاملة (451) قرية إجمالي عدد المشتركين بالقطاع (889028) مشترك منهم عدد (574464) مشترك على مسبوق الدفع.

كما نجحت الشركة فى تحقيق عدد من الإنجازات وذلك خلال الفترة من 1/7/2019 حتى 31/3/ 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسع واحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالى :

تم استحداث عدد (34) مقر شبكات بدءاً من 2/2019 بالقرى التابعة للهندسات لخدمة المشتركين بأماكن تواجدهم وتم تزويد المقار بالأثاث والمهمات اللازمة لإزالة الأعطال وأعمال الصيانة وهاتف أرضى وتروسيكلات لسهولة الانتقالات وجارى توريد وحدات شحن متنقلة ( hand held ) للمقرات .

وأوضحت أنه بلغ إجمالي عدد لوحات التوزيع جهد متوسط حوالى (57) لوحة ، كما بلغ إجمالي طول شبكة الخطوط الهوائية جهد متوسط حوالى (2356.63) كم

جدير بالذكر أن قطاع شمال الدقهلية يضم هندسات كل من بلقاس مدينة ، الستامونى ، بلقاس قرى، جمصة، شربين مدينة، شربين قرى ، دكرنس ، بنى عبيد ، ميت سلسيل ، المنزلة مدينة ، المنزلة قرى ، المطرية ، منية النصر، والجمالية.​