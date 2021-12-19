الكهرباء تصدر تحذيرا للمواطنين بعد حالة الطقس اليوم

5 ارشادات للتعامل مع الكهرباء ومهماتها عند المطر

حذرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المواطنين بشكل عام من الاقتراب لأي مهمات أو أجهزة كهربائية بسبب حالة الطقس اليوم في مصر والذي يضرب أغلب المحافظات حاليا وتسبب في تعطيل الدراسة في نحو 8 محافظات.

وقال مصدر مسئول بوزار الكهرباء والطاقة، لـ«لمال» إنه يجب على الجميع الابتعاد عن مهمات الكهرباء عند نزول الأمطار .

ونصح بـ 5 إرشادات يجب على المواطنين اتباعها عند سقوط الأمطار أو التعرض السيول حتى لا يتعرضوا للصعق الكهربائي.وجاءت الإرشادات كالتالي: ابراج كهرباء

١. في حالة سقوط أمطار غزيرة بعد الإعلان عن حالة الطقس اليوم يجب الابتعاد تماما عن مهمات الكهرباء بالشوارع سواء أكشاك أو لوحات أو أعمدة إنارة.

٢. في حالة ارتفاع منسوب المياه عن سطح الأرض لا تحاول لمس أي مهمات الكهرباء.

٣. عند ملاحظة وجود أسلاك كهربائية أو أعمدة إنارة لا تبادر بحل المشكلة وقم بإبلاغ الجهات المسؤولة.

الاتصال سريعا على الخط الساخن للكهرباء على رقم 121 للابلاغ عن موقع الأسلاك ومهمات الكهرباء المكشوفة.

4. –الابتعاد عن ملامسة الأجهزة الكهربائية وفيش الكهرباء عند دخول المنزل وملابسك مبتله.

5. -يجب توعية الأطفال الصغار بعدم ملامسة أى من مهمات الكهرباء أثناء سقوط الأمطار.

يذكر أن وزارة الكهرباء قامت مؤخرا بإتخاذ عدة تدابير ورفع حالة الطوارئ لمواجهة تلك الاحداث وذلك عبر عدد من الخطوات أبرزها :-

تأمين التغذية الكهربائية لكل محطات الصرف والرفع والتأكيد على أن تكون مغذاه بمصدرين تغذية مختلفين، ويعملان بكفاءة طوال الوقت وتوفير الدعم اللازم لكل الجهات المعنية بالدولة في حالة حدوث أمطار غزيرة أو سيول.

التأكيد على مراجعة واختبار كفاءة وحدات الطوارئ (وحدات الديزل المصدر الاحتياطي) بكل محطة صرف أو رافع صحي من حيث:

تكون سعة المولدات بكل موقع تكفي لتغطية كامل أحمال المحطة بنسبة 100% من الحمل ، و مراجعة واختبار كفاءة البطاريات وصلاحيتها للعمل في وقت الاحتياج لها، وعمل الصيانة والاختبارات الدورية لها بانتظام.

التأكيد على توفير الوقود اللازم لتشغيل وحدات الديزل، وضرورة مراجعة جميع التوصيلات الكهربائية بمحطات الصرف الصحي والرفع والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها، طبقاً للأصول الفنية السليمة والكود المصري.

التأكد من رفع منسوب غرف المحولات والأكشاك ولوحات التوزيع فوق مستوى سطح الأرض بارتفاع مناسب مع التأكد من ضمان أعلى مستويات العزل الخاصة بهذه الأكشاك والغرف المحولات مع توفير ماكينات شفط للمياه حال تسرب المياه بها .

رفع حالات الاستعداد القصوى نتيجة حالة الطقس لفرق الصيانة والدعم بكل إدارات وقطاعات الكهرباء وسرعة اتخاذ اللازم في حال ورود أي بلاغ أو شكوى بوجود عطل.

المتابعة المستمرة للشبكة من خلال مكاتب رؤساء الشركات والقطاعات التابعة والإدارات والتنسيق مع كافة الجهات على كافة المستويات، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ بجميع قطاعات التوزيع مع التأكيد على الآتي:

التأكيد على أحكام غلق جميع الأكشاك والصناديق و التأكد من صلاحية المزاريب الموجودة فوق مباني لوحات التوزيع.

التأكد من عدم وجود فتحات بأسقف الأكشاك ، تجهيز ماكينات الطوارئ للدفع بها عند الحاجة. والتأكيد على توافر جميع المهمات الاستراتيجية بمخازن القطاعات.

تواجد جميع فرق إزالة الأعطال للجهدين المتوسط والمنخفض ، وتكثيف حملات المرور والمتابعة على كافة المهمات وعمل كافة الصيانات الوقائية وإنجازها في أسرع وقت ممكن