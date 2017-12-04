الكهرباء تشكل فريق عمل لبحث احتياجات اليمن من الطاقة

عمر سالم:



استقبل اليوم الإثنين، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس عبد الله الأكوع وزير الكهرباء والطاقة اليمنى، لبحث ودعم مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية و وجمهورية اليمن.



أكد شاكر خلال اللقاء عمق الروابط والعلاقات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية مع كل الدول العربية وخاصة جمهورية اليمن، حيث تحتل قضية تنشيط العلاقات المصرية مكانة متميزة لدى كافة الدوائر السياسية والدبلوماسية المصرية.



وتم خلال الاجتماع الإتفاق على تشكيل فريق عمل فنى مشترك من الجانبين للتعرف على إحتياجات الجانب اليمنى والإستفادة من الخبرات المصرية بقطاع الكهرباء لتدعيم وتطوبر منظومة الكهرباء بدولة اليمن الشقيق .



وأشار الوزير إلى التحديات التى واجهها القطاع خلال الفترة الماضية والاجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية، مؤكدا نجاح القطاع بفضل المساندة والدعم الفعال من جانب القيادة السياسية في التغلب على تلك التحديات وتحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الإنتاج والطلب علي الكهرباء.



وأوضح الدكتور شاكر أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات من بينها زيادة حجم التعاون فى مجالات الطاقة بصفة عامة ومجال الطاقة المتجددة من شمس ورياح بصفة خاصة وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.



وأبدى الدكتور شاكر استعداد القطاع التام لتقديم كافة المساعدات من خلال الدعم الفني في المجالات التى يحتاجها الجانب اليمنى وفقاً لمتطلبات قطاع الكهرباء عى أرض بلاده، كما أن كافة إمكانيات قطاع الكهرباء المصرى متاحة لخدمة قطاع الكهرباء اليمنى.



أشاد المهندس عبد الله الأكوع وزير الكهرباء والطاقة اليمنى بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها معرباً عن سعى بلاده لزيادة حجم التعاون مع مصر والإستفادة من الخبرات المصرية للمشاركة فى إعمار اليمن وخاصة فى مجال البنية التحتية.



كما أشاد بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات معرباً عن رغبته فى الإستفادة منها والتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية فى مجالات الطاقة المختلفة.