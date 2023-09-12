«الكهرباء» تشكل غرفة عمليات وتدفع بماكينات ديزل للأماكن الحيوية لمواجهة «دانيال»

رفعت وزارة الكهرباء حالة الطوارئ وأوقفت كل أعمال الصيانة لمواجهة العاصفة «دانيال»، والتى ضربت مصر أمس وتستمر حتى غد الأربعاء، وفقًا لتقديرات هيئة الأرصاد الجوية.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء -فى تصريحات لـ«المال» – أنها قامت بتشكيل فرق طوارئ وغرف عمليات داخل كل شركة توزيع لمراقبة الأوضاع، مضيفة أن هناك متابعة لحظية على مدار الساعة لأى شكاوى أو أعطال من جانب المستهلكين أو الجهات المختلفة.

فيما أعلن المهندس طارق عبدالشافى، رئيس «البحيرة لتوزيع الكهرباء» والمسئولة عن الطاقة لمناطق مطروح والساحل الشمالى والعلمين وغيرها، أن الشركة انتهت من كل استعداداتها، إضافة إلى تخصيص ماكينات الطوارئ بالقرب من كل الأماكن الحيوية، مثل المستشفيات والمنشآت العامة.

وأضاف «عبدالشافى» لـ«المال» أنه تم توفير أطقم الصيانة والتشغيل اللازمة لمتابعة جميع محطات إنتاج الكهرباء ومحطات المحولات على مدار الساعة، لتأمين الإمداد بالتغذية الكهربائية المنتظمة، وإنشاء غرفة عمليات بكل قطاعات الشركة على مدار الـ24 ساعة.

فى السياق ذاته، كشف المهندس إيهاب الفقي، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، أن الوضع مستقر، ولا توجد أى انقطاعات للتيار فى المحافظة والمناطق التابعة.

وأضاف «الفقى» لـ«المال» أن هناك متابعة لحظية من كل الجهات المسئولة فى الدولة، وأن الشركة نشرت فرق الصيانة والأعطال فى المناطق التابعة.

فى السياق ذاته، كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن محطة الضبعة التى تقع على ساحل البحر المتوسط بمنطقة مطروح لن تتأثر بالعاصفة دانيال، كما أنها مؤمنة بالكامل ضد الأعاصير.

وأضاف الوكيل لـ«المال» أن محطة الضبعة مصممة لمقاومة تسونامى حتى 14 مترًا، وتتحمل عجلة الجاذبية الزلزالية حتى ثلاثة من عشرة، وموجات انفجارية حتى 30 كيلو باسكال، ومزودة بكثير من الأنظمة التى لا تحتاج إلى طاقة كهربائية، إذ تعتمد على الظواهر الطبيعية مثل الجاذبية.

أوضح أن المحطة النووية من أكثر المفاعلات أمنًا، إضافة إلى أنها تحتوى على مصيدة قلب المفاعل.

ومصيدة قلب المفاعل توجد فى الجيل الثالث المطور، وتستطيع ابتلاع قلب المفاعل عند وقوع حادث نووى.