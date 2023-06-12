الكهرباء: تشغيل 160 شاحنا لمحطات السيارات الكهربائية وافتتاح مركز متابعة رقمى بالعاصمة الإدارية

قال الدكتور خالد محمد الدستاوي، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لشئون شركات التوزيع، إن الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء تولي اهتمام للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والتقدم فيها، والاستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن، بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

والقى الدستاوي نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في افتتاح انعقاد الدورة الثانية من مؤتمر الأمن السيبراني ، حيث أوضح أن وزارة الكهرباء قامت بتوصيل التغذية الكهربائية لعدد أكثر من 160 شاحنا كهربائيا لعدد 70محطة شحن مقامة حاليا.

وأضاف أنه فيما يختص بتطوير الخدمات المقدمة لإرضاء العميل فقد قامت الوزارة بالتالي:

تم إتاحة قنوات متعددة مثل مراكز الخدمة ، الخط الساخن ،المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية، التطبيقات الإلكترونية لتوفير خدمات ذات جودة عالية متطابقة مع المواصفات والمعايير العالمية.

وتم إتاحة قنوات إتصال منتشرة على مستوى الجمهورية (سيارات خدمة متنقلة) لتكون مجهزة بكافة الوسائل التكنولوجية والتى من خلالها يتم تقديم خدمات الكهرباء لكافة المواطنين فى المناطق النائية والبعيدة .

إطلاق تطبيقات جديد خاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء (تطبيق طوارئ الكهرباء ) – (تطبيقات الاتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الاعاقة ).

كما أنه يجري حالياً الإعداد لإفتتاح مركز المتابعة والتشغيل الرقمى (Digital command center) بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة والذى سيساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مراقبة ومتابعة جميع المنظومات الرقمية بشركات توزيع الكهرباء.

واوضح أن التحول للشبكات الذكية يعزز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، حيث يتم استخدام تكنولوجيا الإتصالات وإنترنت الأشياء IOT في المشروعات التى تقوم بها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.