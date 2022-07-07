«الكهرباء» تشترى 3.8 مليار كيلووات طاقة من القطاع الخاص وهيئة الطاقة المتجددة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة -فى تصريحات لـ«المال»- أن إجمالى الطاقة المشتراة من القطاع الخاص وهيئة الطاقة المتجددة سجلت نحو 3.853 مليار كيلووات ساعة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقارنة بنحو 4.429 مليار كيلووات ساعة عن الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر الماضى.

وانخفضت كمية الطاقة الكهربائية التى اشترتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من القطاع الخاص وهيئة الطاقة المتجددة خلال الربع الأول من العام الحالى بواقع 576 مليون كيلووات ساعة عن الربع الأخير من العام الماضى 2021.

وأضافت المصادر أن نسبة التراجع فى الطاقة المشتراة سجلت نحو %14.8 خلال الربع الأول مقارنة بالربع الأخير من 2021، موضحة أن ابرز اسباب تراجعها انخفاض نسبة سطوع الشمس خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب قلة عدد أيام شهر فبراير الماضى.

وأوضحت أن إجمالى الطاقة المشتراة خلال يناير الماضى سجلت الأعلى فى الأشهر الثلاثة بواقع 1.328 مليار كيلووات ساعة، يليه مارس بواقع 1.319 مليار، وأخيرًا فبراير الماضى الذى سجل الأقل طاقة بإجمالى 1.205 مليار كيلووات ساعة.

وأضافت المصادر أن شهر أكتوبر الماضى سجل الأعلى طاقة بواقع 1.714 مليار كيلووات ساعة، يليه نوفمبر بإجمالى 1.365 مليار، وأخيرًا ديسمبر الماضي، بإجمالى 1.350 مليار كيلووات ساعة.

وأشارت إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء سددت جميع تكاليف الطاقة التى اشترتها من الجهات المولدة للطاقة، وأبرزها هيئة الطاقة المتجددة، إضافة إلى مستثمرى «بنبان» للطاقة الشمسية والشركات المنفذة لمحطات الرياح بنظام «BOO» البناء والتشغيل والتملك.

وأوضحت أن الجزء الأكبر من الطاقة المشتراة يتمثل فى محطات هيئة الطاقة المتجددة عبر محطات الرياح والطاقة الشمسية التابعة لها، إضافة إلى مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية فى أسوان، الذى يصل إجمالى إنتاجه إلى 1465 ميجاوات، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم باستثمارات تقدر بمليارى دولار.

وتلتزم «المصرية لنقل الكهرباء» باتفاقية لشراء الطاقة من المشروعات المتجددة لمدة 20 عامًا من محطات الرياح و25 عامًا من «الشمسية»، فيما وقعت مؤخرًا اتفاقيات لشراء الطاقة مع مستثمرين عالميين بمجال الطاقة المتجددة.