اقتصاد وأسواق

«الكهرباء» تشترى طاقة متجددة من مستثمرى «بنبان» و«الهيئة» بقيمة 560 مليون جنيه

خلال يوليو.. بزيادة %2.8 على يونيو الماضى
عمر سالم 6:46 ص, الخميس, 1 أكتوبر 20 6:46 ص, الخميس, 1 أكتوبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

اشترت وزارة الكهرباء -ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء- طاقة من مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 560 مليون جنيه خلال شهر يوليو الماضى.

كشفت مصادر مسئولة فى الوزارة أن «المصرية لنقل الكهرباء» سددت مقابل تلك الطاقة بالكامل لصالح مستثمرى القطاع الخاص، بالإضافة إلى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أن قدرات تلك الطاقة تصل إلى نحو 720 مليون كيلو وات/ ساعة.

وأشارت إلى أن أغلب الطاقة المشتراة جاءت من مجمع بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية فى أسوان، والذى يصل إجمالى إنتاجه لنحو 1465 ميجاوات، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دولار.

اقرأ أيضا  الأسواق تستقبل بشائر البرتقال.. أسعار الخضروات والفاكهة الثلاثاء 29-9-2020

ولفتت إلى أن هناك ارتفاعا فى الطاقة المنتجة والمبيعة بنحو %2.8 خلال يوليو مقارنة مع شهر يونيو، نتيجة نسبة وقوة سطوع الشمس خلال أشهر الصيف.

وتلتزم «المصرية لنقل الكهرباء» باتفاقية لشراء الطاقة من المشروعات المتجددة لمدة 20 عاما من محطات الرياح و25 عاما من الشمسية.

ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، بينما يصل إلى 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ من المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ فوق 500 كيلووات، وتقوم الشركة بنقل الطاقة وضخها على الشبكة القومية وبيعها وتحصيل قيمتها من شركات توزيع الكهرباء.

اقرأ أيضا  السيسي: 380 مليار جنيه تم إنفاقها على تطوير القاهرة خلال 7 سنوات

وأوضحت المصادر أن الشركة المصرية تشترى قدرات تقارب 1100 ميجاوات من مشروعات تابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بسعر يقارب 45 قرشا للكيلو وات/ساعة، ويتم توريد قيمتها للهيئة حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها.

وأضافت أن إجمالى القدرة الاسمية للشبكة القومية بلغ نحو 56 ألف ميجاوات بنهاية مارس الماضى، مقارنة مع نحو 35 ألف ميجاوات خلال 2015، مشيرة إلى تحول مصر لمحور رئيسى للطاقة بالعالم بامتلاكها أكبر وأحدث محطات لتوليد الكهرباء التى نفذتها شركة «سيمنس» بقدرات إجمالية نحو 14.4 ألف ميجاوات.

اقرأ أيضا  تأكيدا لانفراد «المال» .. «الكهرباء» تمد فترة تركيب العدادات الكودية لنهاية أكتوبر

وتخطط مصر لإنتاج طاقة متجددة بنحو%20 من إجمالى الطاقة الكهربائية المولدة بحلول عام 2022، تصل فيها نسبة طاقة الرياح لنحو %6 و%12 للطاقة الكهرومائية، و%2 للطاقة الشمسية.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم عمر سالم

محرر صحفي التحق بالعمل في جريدة المال نهاية 2010 محرراً لشئون الطاقة "كهرباء وطاقة نووية والبترول"وشارك بالعديد من الفعاليات الدولية.

ملف الكاتب عمر سالم

اقرأ أيضاً

الطاقة المتجددة تستهدف 250 مليون جنيه مستحقات بنهاية 2020

عمر سالم 7:30 ص, الأثنين, 10 أغسطس 20

الكهرباء تخطط لتنفيذ 4 خطوط لنقل الطاقة بأطوال 346 كيلو متر

عمر سالم 7:21 ص, الأربعاء, 15 يوليو 20

«المصرية لنقل الكهرباء» تنهى تنفيذ مركز التحكم الإقليمى بسمالوط

عمر سالم 6:56 ص, الثلاثاء, 24 ديسمبر 19

شراكة بين «المصرية للكهرباء» و«ABB» لتحديث الشبكات على مستوى الجمهورية

عمر سالم 7:23 ص, الأربعاء, 18 ديسمبر 19

«المصرية لنقل الكهرباء» تنهى إنشاءات 12 محطة محولات

عمر سالم 7:10 ص, الخميس, 12 ديسمبر 19

مدير مصانع الشركة بمصر وشمال ووسط أفريقيا:«ABB مصر» تدشن مشاريع باستثمارات 16 مليون دولار

عمر سالم 12:40 م, الأحد, 8 ديسمبر 19