«الكهرباء» تشترى طاقة متجددة بقيمة 425 مليون جنيه من المستثمرين

كشفت مصادر مسئولة فى وزارة الكهرباء، أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء اشترت طاقة متجددة من مستثمرى الطاقة الشمسية والرياح بإجمالى تكلفة تصل إلى 425 مليون جنيه خلال فبراير الماضى.

وأضافت – فى تصريحات لـ «المال» – أن إجمالى الطاقة المشتراه فى فبراير تقل قيمتها بنحو 50 مليون جنيه عن مثيلتها خلال يناير الماضى.

وأرجعت الانخفاض إلى قلة عدد أيام شهر فبراير، وتراجع فترة ونسبة سطوع الشمس خلال شهور الشتاء مقارنة مع باقى فصول العام، فضلا عن توقف بعض تربينات الرياح خلال موسم هجرة الطيور.

فى السياق ذاته، أوضحت المصادر أن هيئة الطاقة المتجددة تقوم بعمل صيانات لمشروعاتها، كما تعول وزارة الكهرباء على الطاقة المتجددة لتعويض وتوفير قيمة الوقود المستخدم فى توليد الطاقة مع ارتفاع سعر خام برنت واشتعال أسعار الغاز الطبيعى.

وأشارت إلى أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء سددت جميع تكاليف الطاقة التى اشترتها من الجهات المولدة للطاقة، وأبرزها هيئة الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مستثمرى «بنبان» للطاقة الشمسية والشركات المنفذة لمحطات الرياح بنظام «BOO» البناء والتشغيل والتملك.

وأوضحت أن الجزء الأكبر من الطاقة المباعة يتمثل فى محطات هيئة الطاقة المتجددة عبر محطات الرياح والطاقة الشمسية التابعة لها، بالإضافة إلى مجمع «بنبان» للطاقة الشمسية فى أسوان، والذى يصل إجمالى إنتاجه إلى نحو 1465 ميجاوات، ويعد أكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم باستثمارات تقدر بمليارى دولار.

وتلتزم «المصرية لنقل الكهرباء» باتفاقية لشراء الطاقة من المشروعات المتجددة لمدة 20 عاما من محطات الرياح و25 عاما من الشمسية.

ﻭﻳﺼﻞ ﺳﻌﺮ شراء ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻝ إلى 102.8 ﻗﺮﺵ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ، مقابل 8.4 ﺳﻨﺖ ﻟﻠﻜﻴﻠﻮﻭﺍﺕ من المشروعات ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ فوق 500 كيلووات، وتقوم الشركة بنقل الطاقة وضخها على الشبكة القومية وبيعها وتحصيل قيمتها من شركات توزيع الكهرباء.