الكهرباء تشارك فى الأسبوع الدولى للطاقة بسنغافورة

عمر سالم:تتوجه صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسى، اليوم، إلى سنغافورة للمشاركة فى احتفالية العيد العاشر للأسبوع الدولى للطاقة، الذى يعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجارى.وأوضحت وكيل أول الوزارة أن هذا الحدث الذى تنظمه هيئة سوق الطاقة بسنغافورة، يعد فرصة سا



عمر سالم:



تتوجه صباح مشالى، وكيل أول وزارة الكهرباء لتطوير الأداء والاتصال السياسى، اليوم، إلى سنغافورة للمشاركة فى احتفالية العيد العاشر للأسبوع الدولى للطاقة، الذى يعقد خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجارى.

وأوضحت وكيل أول الوزارة أن هذا الحدث الذى تنظمه هيئة سوق الطاقة بسنغافورة، يعد فرصة سانحة لمشاركة الأطراف المعنية من مختلف أنحاء العالم، لتبادل وجهات النظر، ومناقشة قضايا الطاقة، وعرض أفضل التطبيقات والخبرات.

من المنتظر أن يشارك عددا كبيرا من الخبراء، وممثلين من مختلف دول العالم، لإعادة النظر في قضايا الطاقة، مع الأخذ فى الاعتبار التغييرات العالمية الحالية، التي تتطلب التوازن بين الطلب والإنتاج .

ومن المنتظر أن تلقى “مشالي” كلمة أثناء المؤتمر عن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى .

