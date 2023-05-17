«الكهرباء» تسند مناقصة محطة محولات رشيد لصالح «إنيرجيا للطاقة» بالأمر المباشر

أسندت الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالأمر المباشر مناقصة تدشين محطة محولات روافع «رشيد 5»، إلى «إنيرجيا للطاقة»، بعد تقدمها بالعرض الأفضل وانتهاء التفاوض معها.

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة، أن إجمالى قيمة المناقصة يصل لنحو 1.2 مليار جنيه، تنقسم إلى 1.01 مليار جنيه كمكون محلى، بالإضافة إلى 5.84 مليون دولار كمكون أجنبى، ما يعادل نحو 183 مليون جنيه.

وأضافت المصادر أن المناقصة تتضمن تنفيذ الشركة الفائزة الأعمال الميكانيكية والمدنية وأعمال الموقع والتأمين بالإضافة إلى التسليم والشحن، موضحة أن تلك القيمة شاملة جميع أنواع الرسوم والضرائب.

وأوضحت أنه سيتم التمويل ضمن خطة المشروعات الإستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة عبر الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فيما يتم السداد عن طريق الدفع المباشر.

وأشارت إلى أن قيمة التأمين الابتدائى تتخطى 10 ملايين جنيه، فيما تصل فترة ضمان المهمات الموردة والمنفذة بالمشروع إلى 24 شهراً من تاريخ تسلم المحطة.

وتصل مدة تنفيذ المشروع لنحو 12 شهراً من تاريخ التعاقد، بنظام تسليم المفتاح بجهد 220 كيلو فولت، كما أن المحطة تسهم فى توصيل التيار الكهربائى وتوفير التغذية لصالح مشروعات الاستصلاح الزراعى.

وتستهدف «الشركة المصرية» تأمين التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة عبر تدشين 17 محطة محولات، 8 منها بجهد 220 كيلو فولت، والباقى 66 كيلو فولت بمنطقتى الحمام ورشيد، موضحة أن هذه المحطات هدفها توصيل التيار لـ8 محطات رفع مياه بالمدينتين. يذكر أن مشروع الدلتا الجديدة سيسهم فى إضافة %30 مساحات زراعية من صافى أراضى الدلتا القديمة، وزيادة الرقعة الزراعية ويرتبط بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة وجديدة، منها مدن السادات وسفنكس والسادس من أكتوبر.