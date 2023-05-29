«الكهرباء» تسند عقد تدشين محطة محولات «الدلتا 4» إلى «السويدى إليكتريك» بالأمر المباشر

أسندت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد تدشين محطة محولات «الدلتا 4» بالأمر المباشر إلى «السويدى إليكتريك T&D» بعد الانتهاء من التفاوض معها.

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة أن إجمالى قيمة العقد تصل إلى نحو 425 مليون جنيه، موزعة بواقع 335 مليونًا مكونًا محليًا، إضافة إلى 2.9 مليون دولار (ما يعادل نحو 90 مليون جنيه) تمثل عنصر أجنبى.

وأضافت المصادر أن العقد سيتم تنفيذه بنظام تسليم المفتاح عبر شركة «السويدى إليكتريك» بعد تفاوض «المصرية لنقل الكهرباء» تمهيداً لتوقيع العقود خلال أيام وبدء التنفيذ.

وأوضحت أن المشروع يتضمن تنفيذ الشركة الفائزة الأعمال الميكانيكية والمدنية وأعمال الموقع والتأمين بالإضافة إلى التسليم والشحن، موضحة أن تلك القيمة شاملة جميع أنواع الرسوم والضرائب.

وأكدت أن المحطة تستهدف تزويد «الدلتا الجديدة» بالطاقة الكهربائية، وهو أحد المشروعات الزراعية العملاقة لاستصلاح أراضٍ جديدة بالصحراء الغربية بالقرب من الساحل الشمالى الغربى، تتراوح مساحتها الإجمالية بين 2.2 إلى 2.8 مليون فدان، تمتد فى نطاق 4 محافظات، هي: الجيزة ومطروح والبحيرة والفيوم، لتضيف %15 مساحة زراعية جديدة لمصر، ويرتبط بالطرق الرئيسية وشبكة عمران قائمة.

وأشارت إلى أنه سيتم التمويل ضمن خطة المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة عبر الشركة المصرية لنقل الكهرباء، فيما يتم السداد عبر الدفع المباشر لصالح الكيانات الفائزة، واستلام المحطة عن طريق «المصرية» بعد الانتهاء من تنفيذها.

وأشارت المصادر إلى أن قيمة التأمين الابتدائى تتخطى 4 ملايين جنيه، فيما تصل فترة ضمان المهمات بالمشروع إلى 24 شهراً من تاريخ استلام المحطة، موضحة أن مدة التنفيذ 12 شهراً من تاريخ التعاقد، بنظام تسليم المفتاح بجهد 220 كيلو فولت. وتستهدف الشركة المصرية تأمين التغذية الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة عبر تدشين 17 محطة محولات، 8 منها بجهد 220 كيلو فولت بمنطقتى الحمام ورشيد.