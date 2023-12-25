«الكهرباء» تسند تعديل خط «المنطقة الحرة - الأثيلين» لـ«الجوهرى للمقاولات» بقيمة 32 مليون جنيه

وافقت الشركة المصرية لنقل الكهرباء على إسناد عقد تعديل خط كهرباء هوائى (المنطقة الحرة ـ الأثيلين) بمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا، لصالح شركة الجوهرى للمقاولات.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ”المال” أن قيمة العقد تصل إلى قرابة 32 مليون جنيه، وتم إسناده بالأمر المباشر لصالح الجوهرى تمهيدًا لتوقيع العقد.

وأضافت المصادر أن الخط الهوائى متعارض مع المشروع القومى الاستراتيجى لتطوير وتوسعة محور أبو ذكرى وامتداده “محور ماريا”، ويأتى بجهد 220 كيلو فولت، وسيتم تعديل مسار الخط حتى تستطيع الجهات الأخرى تدشين المحور المذكور.

وأشارت إلى أن الشركة الفائزة ستقوم بتدشين 8 أبراج كهرباء جديدة بمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا، إضافة إلى الكابلات الكهربائية.

وأوضحت أن قيمة العقد ستكون شاملة جميع الرسوم والضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة 5% وشامل جميع الأعباء الناجمة عن التمويل، ويصل مدة تنفيذ العقد إلى 30 يومًا من تاريخ استلام الموقع خالى من العوائق والمواقع لتسهيل عملية التنفيذ.

وأضافت أنه تم إسناد العقد للشركة لأنها الوحيدة المتقدمة للمناقصة، والتى طرحت خلال نوفمبر الماضى، وتم تلقى العروض خلال 25 -11-2023، على أن يصل قيمة التأمين الابتدائى بما يصل إلى %5 من قيمة العقد.

وأكدت أنه سيكون هناك فترة ضمان تصل إلى عام من تاريخ الاستلام الابتدائى للمعدات والأبراج، على أن يتم الاستلام من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وسيتم التمويل من بند المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتوقعت المصادر أن يتم توقيع العقود خلال أيام تمهيدًا لبدء التنفيذ نظرًا لارتفاع الأسعار بشكل متسارع، فى ظل طلب الجهة الفائزة وهى شركة الجوهرى سرعه التنفيذ حتى لا تتغير الأسعار.

وتسعى الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم وتطوير الشبكات لاستيعاب القدرات الكبيرة التى تتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها، ما أدى إلى تحسن ملحوظ فى مؤشرات الأداء الفنى، إذ تم تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية ففيما يتعلق بمشروعات الجهد الفائق.

وقامت الشركة بزيادة أطوال خطوط وكابلات الجهد الفائق من 31084 كم، لتصبح 32060 كم، بنسبة زيادة قدرها %3.14 كما تمت زيادة سعات محطات المحولات الجهد الفائق من 112208 م. ف. أ لتصبح 132269 بنسبة زيادة قدرها %17.88.