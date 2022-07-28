«الكهرباء» تستهدف 20 مليار جنيه إيرادات من بيع الطاقة بـ«الوجه القبلى للإنتاج»

كشف المهندس محمد مختار، رئيس شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء، إنها تستهدف زيادة إيراداتها للعام المالى 2022 – 2023 بقيمة 2 مليار جنيه، لتسجل نحو 20 مليارًا، مقارنة بنحو 18 مليارًا فى العام المنتهى 2021 – 2022.

وكشف «مختار» فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة تسعى لزيادة إيراداتها عبر عدد من المحاور، أبرزها محاولة الاستفادة القصوى من كل قطع الغيار بالمخازن، مع بيع الخردة عبر مزادات، والعمل على خفض تكاليف الصيانة.

وأرجع زيادة الإيرادات المستهدفة إلى الارتفاع الجديد والمستمر فى أسعار بيع الطاقة الكهربائية والمقرر تنفيذه خلال يناير المقبل، ضمن برنامج الحكومة لرفع الدعم، وزيادة القدرات التى ستنتجها الشركة مع ارتفاع الاستهلاك المرتقب من جانب كل القطاعات، خاصة خلال فصل الصيف الحالي.

وأكد «مختار» أن الشركة ستقوم برفع كفاءة محطاتها وإحلال وتجديد البعض منها، إضافة إلى أنه تم التعاقد مع بعض الشركات الأجنبية، مثل «جنرال إليكتريك» و«سيمنس» منذ فترة على صيانة بعض وحدات التوليد التابعة والواقعة فى نطاق الوجه القبلى للكهرباء، وتوفير قطع الغيار وغيرها من لوازم الصيانة.

وكان «مختار» قد ذكر لـ«المال» أن شركة الوجه القبلى لإنتاج الكهرباء تستهدف ضخ 2 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالى 2023-2022 بزيادة قدرها 100 مليون على 2021 – 2022 عبر الموارد الذاتية.

يذكر أن إجمالى إنتاج الشركة من الطاقة ارتفع إلى 7400 ميجاوات قدرات مركبة على الشبكة القومية، بعد الانتهاء من تشغيل محطة كهرباء جنوب حلوان، التى تصل قدرتها لنحو 1950 ميجاوات نهاية العام الماضي.

ووفقًا لـمصادر بشركة الوجه القبلى لانتاج الكهرباء، فإنها تخطط لإحلال وتجديد عدد من وحدات توليد الكهرباء خلال العام الجديد، أبرزها فى مجمع الكريمات ووحدة أخرى فى محطة توليد الكهرباء بالوليدية بمحافظة أسيوط.

وتتبع «ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻘﺒﻠﻰ لإنتاج الكهرباء»، ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ القابضة لكهرباء مصر، وتمتلك أكثر من 8 محطات توليد، أبرزها مجمع الكريمات الذى يعد من أكبر المجمعات فى مصر بقدرة 2800 ميجاوات، ﻭﻳشمل ﻧطﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻰ، ﺍﻟﻤﺤطﺎﺕ ﺍﻟﺤﺮﺍﺭﻳﺔ ﺑﻤﺤﺎﻓظﺔ الجيزة‏ –ﻋدﺍ ﻣﺎ ﻳدﺧﻞ ﻓﻰ ﻧطﺎﻕ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟكبرى – ﻭﺍﻟﻔﻴوم، وﺑﻨﻰ سويف وﺃﺳﻴﻮﻁ ، وﺍﻟﻮﺍﺩﻯ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ، وﺳﻮﻫﺎﺝ، وﻗﻨﺎ.