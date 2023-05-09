«الكهرباء» تستهدف زيادة مبيعات الطاقة إلى 17 مليار جنيه خلال 2024-2023

تخطط شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء للوصول بإجمالى مبيعاتها من الطاقة الكهربائية إلى نحو 17 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل (2024-2023).

كشف المهندس رأفت شمعة العضو المنتدب للشركة عن أنها تستهدف زيادة قيمة مبيعاتها من الطاقة الكهربائية لجميع القطاعات التجارية والحكومية والمنزلية والصناعية بزيادة تقارب 2 مليار جنيه.

وأوضح – فى تصريحات لـ«المال» – أن زيادة مبيعات الشركة من الطاقة يرجع إلى عدة أسباب أبرزها زيادة عدد المشتركين بأكثر من 200 ألف خلال العام المالى 2024-2023 عن العدد الحالى فى إطار ارتفاع الطلب المتزايد على الطاقة وزيادة الحركة العمرانية والصناعية وغيرها.

وأشار إلى أن ذلك يعتمد أيضا حال تحريك سعر بيع الطاقة الكهربائية أيضا لأنه يعد من الموارد الرئيسية للشركة، بالإضافة إلى القيمة التى يتم تحصيلها عبر محاضر سرقات التيار الكهربائى والمخالفات التى يرتكبها البعض من المستهلكين نتيجة الممارسات الخاطئة.

وأوضح أنه من المرتقب أن تسجل كمية الطاقة المباعة نحو 17.8 مليار كيلو وات ساعة خلال 2024/2023 مع ارتفاع الطلب المرتقب على الطاقة من جانب المشتركين.

وقالت مصادر مطلعة فى القطاع التجارى بشركة مصر الوسطى للتوزيع ، إنها تستهدف خفض نسبة الفقد بشبكاتها خلال العام المقبل لتصل لمستويات %16.4 مقارنة مع ما يتراوح حاليا من 16.8-%17.

وأضافت المصادر – فى تصريحات لـ«المال» – أن مصر الوسطى للتوزيع تستهدف اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتنشيط التحصيل وزيادة إيراداتها منها تفعيل نظام التحصيل الإلكترونى من خلال التعاقد مع البنوك التجارية لتحصيل الفواتير.

كما تسعى إلى شحن العدادات مسبقة الدفع من خلال وحدات «ماكينات الهاند هيلد» والتى ستكون مع المحصلين والعاملين بالشركة تيسيرا على المشتركين ولجميع قطاعات الشركة، بالإضافة إلى توفير وحدات شحن عدادات ( هاندهيلد ) بمقرات الكهرباء بمجالس القرى للتيسير على المواطنين ولزيادة إيرادات شحن العدادات.

وأشارت إلى أن الشركة انتهت أيضا من أغلب مشروعاتها الخاصة بالعام المالى الجارى (2022-2023 ) بخطة تحديث وتطوير الشبكات على مستوى المحافظات التابعة لها، وضمن المخطط العام لوزارة الكهرباء فى التحول نحو الشبكات الذكية.

يذكر أن شركة «مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء» توفر الطاقة الكهربائية لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية، فى 5 محافظات هى: الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.5 مليون بنهاية العام المالى (2022-2021) ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر، ضمن 14 شركة أخرى.