الكهرباء تستهدف تنفيذ وتشغيل مشروعات لتطوير توشكى بقيمة 1.7 مليار جنيه

تخطط وزارة الكهرباء والطاقة للانتهاء من تنفيذ مشروعات ضخمه بتكلفة تتخطى 1.7 مليار جنيه لتنمية منطقة توشكى بنهاية الربع الأول من عام 2021.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، فى تصريحات للمال، أنه جار تنفيذ توسعات لمحطة محولات توشكى بجهد 500 كيلو فولت، والتى تم اسنادها لشركة السويدى T&D وبلغت نسبة التنفيذ %70.

ويتضمن التنفيذ توسيع محطة محولات توشكى (2) القائمة باستثمارات تصل إلى نحو 700 مليون جنيه.

واضافت المصادر انه جار تنفيذ خط كهرباء بنبان3 – توشكى بتكلفة نحو مليار جنيه باجمالى طول 170 كيلو مترا بجهد يصل إلى 500 كيلو فولت.

ويتضمن المشروع إنشاء خط جهد عالى 500 كيلو فولت بطول 85 كيلو مترا بقيمة 489 مليون جنيه، بنظام تسليم المفتاح، ويبدأ من محطة بنبان، على أن يتم تسليم المشروع خلال 8 أشهر من تاريخ أمر الشراء.

كما يتضمن المشروع إنشاء خط جهد عالى 500 كيلو فولت بطول 85 كيلو مترا بقيمة 506 ملايين جنيه، بتسليم المفتاح.

وأضافت المصادر أنه من المقرر إضافة سعات محطات الجهد العالى للشبكه بحوالى 6600 ميجاوات لترتفع إلى 67430 ميجاوات بنسبة تطور %10.8 عن العام المالى 2019-2020، وزيادة أطوال خطوط الجهد الفائق بحوالى 1456 كم بنسبة تطور %5.5 عن المتوقع عن العام المالى 2018/2019.

كما تخطط الشركة لزيادة أطوال خطوط الجهد العالى بحوالى 1024 كم بنسبة %4.6 عن العام المالى المنتهى.

تمتلك مصر شبكة كهربائية موحدة بقدرات اسمية تصل إلى 55 ألف ميجاوات، منها فائض يصل إلى 20 ألف ميجاوات، كما تقوم مصر بتصدير طاقة إلى السودان وفلسطين والأردن وليبيا، وتسعى للربط مع السعودية وقبرص واليونان وغيرها من دول الخليج العربى، ويصل متوسط إستهلاك مصر من الطاقة خلال فصل الصيف إلى 32 ألف ميجاوات.