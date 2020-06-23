الكهرباء تستهدف تركيب 900 ألف عداد كودى ومسبوق الدفع العام الحالى

تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة ، تركيب نحو 900 الف عداد كهرباء كودى ومسبوق الدفع بنهاية عام 2020 للوصول باجمالى ماتم تركيبه الى 10.7 مليون مشترك يتمتعون بعدادات مسبوقة الدفع.

علمت المال من مصادر بوزارة الكهرباء ، ان الوزارة لديها القدرة على تركيب اكثر من ذلك فى ظل الطلب المتزايد على تلك العدادات لافتا الى ان العدادات الكودية ستستحوذ على الاغلبية من تلك التركيبات ، خاصه مع فتح الكهرباء الباب امام المبانى المخالفة والعشوائية بداية من يوليو المقبل.

ولفتت المصادر إلى أن جزءاً من تلك التركيبات سيكون عبر استبدال عدادات قديمه باخرى مسبوقة الدفع طبقا لخطة الوزارة فى استبدال كافه العدادات باخرى تعمل عن طريق كارت الشحن.

وذكرت المصادر انه تم الانتهاء من تركيب 500 ألف عداد مسبوق الدفع، وكودى لصالح مشتركيها خلال الفترة من يناير وحتى أبريل الماضى.

ويبلغ اجمالى ما تم تركيبه خلال الفترة من 2016 حتى أبريل الماضى من خلال شركات التوزيع التسع التابعة للوزارة نحو 9.3 مليون عداد.

قالت المصادر إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً فى العدد الإجمالى للعدادات التى يتم تركيبها، ووصل فى 2019 إلى 8.8 مليون عداد، صعودا من 6.9 مليون فى 2018، فيما تم تركيب 4.7 مليون خلال 2017.

أضافت أن الوزارة قامت بتركيب 2.5 مليون عداد للمشتركين خلال 2016، لافتًا إلى أن إجمالى العدادات التى تم تركيبها تشمل العدادات الكودية للمبانى المخالفة، والعشوائية، والعدادات للمبانى غير المخالفة التى تستحوذ على النصيب الأكبر.

وتستهدف الوزارة تغيير 27 مليون عداد خلال الأعوام المقبلة، بالتعاون بين كل الشركات المصنعة للعدادات.

يأتى ذلك فى إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للإسراع فى تنفيذ خطة تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى مسبوقة الدفع أو عدادات ذكية.

فى السياق نفسه انتهت «الكهرباء» من تركيب نحو 182 ألف عداد ذكى فى نطاق 6 شركات توزيع كهرباء على مستوى الجمهورية من إجمالى 9 شركات بزيادة 1000 عداد خلال ابريل ومايو الماضيين.

قالت إن النصيب الأكبر من تركيب تلك العدادات تم فى نطاق شركتى شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وجنوب القاهرة للتوزيع، موضحًا أن تركيب العدادات يتم بالمجان كتجربة من الوزارة، تمهيدًا لتعميمها خلال الأعوام المقبلة والتحول للشبكات الذكية.

أضافت أن 6 شركات أجنبية ومحلية تقوم بتصنيع تلك العدادات وتنفيذها وتركيبها لصالح شركات توزيع الكهرباء، وتضم الشركات المصنعة «السويدى إليكتوميتر» و«samemcom» الفرنسية، و”هواوى” الصينية، و”إسكرا إيمكو” المصرية، و”ZTE” الصينية، وجلوبال.

أشارت إلى أن الهدف من تركيب العدادات مسبوقة الدفع إيجاد آلية للمواطن للتحكم فى استهلاكه، ليعمل على تقليل فاتورته بقدر الإمكان.

أوضحت أن العداد الذكى هو أكثر حداثة من العداد مسبوق الدفع، ويتيح شحنه من خلال الموبايل، أو أى كارت “atm”، وهذا العداد مبرمج للحفاظ على أجهزة الكهرباء من أى ضرر بسبب ارتفاع أو انخفاض التيار الكهربائى بشكل مفاجئ.

يأتى المشروع التجريبى ضمن خطة قطاع الكهرباء لتوفير الطاقة الكهربائية لكل الاستخدامات بدرجة عالية من الجودة من خلال الأساليب التكنولوجية الحديثة واستخدام العدادات الذكية فى شبكة الكهرباء لتحسين الأداء الفنى للشبكة، وطبقًا لنتيجة التجربة حال نجاحها يتم التعميم على باق شركات التوزيع التابعة.

من المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بعدادات أخرى ذكية، وإنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.