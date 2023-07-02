الكهرباء تستهدف تركيب 325 ألف عداد مسبق الدفع بنطاق شمال الدلتا للتوزيع

تستهدف شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء تركيب 325 الف عداد كهربائي مسبق الدفع خلال العام المالي الجديد 2023-2024.

عدادات الكهرباء

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة ، في تصريحات للمال ، انه بتركيب تلك الكميات سيرتفع اجمالى العدادات مسبقة الدفع لدي الشركة الى 3.373 مليون عداد بنسبة 65% من اجمالى المشتركين التابعين لها

واشارت المصادر الى ان اجمالى العدادات بنهاية يونيو الماضي بلغ نحو 3.048 مليون عداد باجمالي نسبة 62%.

واشارت الى انه تم طرح العديد من المناقصات لتوريد العدادات مسبقة الدفع من جانب الشركات العاملة في المجال وتم توريد الالآف من العدادات لصالح مخازن الشركة.

واوضحت المصادر الي انه سيتم تركيب جزء من تلك العدادات لصالح المشتركين القدامي عبر رفع العدادات القديمة الديجيتال واستبدالها باخر مسبق الدفع ، بالاضافة الى المشتركين الجدد عبر تحويل الممارسة الى عداد كهرباء واخيرا المشتركين القانونيين.

تتبع شركة «شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء» «القابضة لكهرباء مصر» ويصل عدد المشتركين التابعين لها 5.2 ملايين فى محافظات الدقهلية وكفر الشيخ ودمياط، وكذلك بعض المناطق مثل: العصافرة بالمطريةـ جمصة، مجمع الصناعات بميت غمر، المنطقة الصناعية بمطوبس، بلطيم، البرلس، الرمال السوداء بكفر الشيخ، دمياط الجديدة، ومدينة الأثاث ، و3 مصايف هى رأس البر، جمصة، بلطيم.