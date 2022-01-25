«الكهرباء» تستهدف الانتهاء من تدشين وربط محطتى محولات توشكى فى فبراير المقبل

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة، أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ وتشغيل محطتى محولات توشكى 3 و4 خلال فبراير المقبل.

وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن تكلفة تدشين المحطتين تصل إلى 800 مليون جنيه، وبجهد 500 كيلو فولت، واستغرق تنفيذهما نحو 12 شهرًا، فى ظل ظروف وإجراءات مواجهة جائحة كورونا.

وأشارت المصادر إلى أنه يجرى حاليًا أيضًا تنفيذ خطوط لربط المحطتين بالشبكة القومية بتكلفة تصل إلى 275 مليون جنيه عبر شركات وطنية وأجنبية، منها «السويدى» وأخرى صينية، وبأطوال تصل إلى 110 كيلومترات.

وأوضحت المصادر أن محطة محولات توشكى (3) تم تدشينها من النوع المعزول بالغاز (GIS) بنظام تسليم المفتاح، شاملة المحولات سعة 175 ميجا فولت أمبير، وتشمل قطع الغيار والعدد الخاصة وأجهزة اختبار، وتبلغ قيمة عقدها حوالى 370 مليون جنيه.

فيما يجرى أيضًا تنفيذ خط ربط محطة محولات توشكى (3) عن طريق فتح دائرة السد العالي/توشكى على المحطة جهد 220 كيلو فولت بنظام تسليم المفتاح بطول يبلغ حوالى 50 كم، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد حوالى 125 مليون جنيه بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى 4 أشهر.

فيما تتضمن محطة محولات «توشكى 4» جهد 500 كيلو فولت من النوع المعزول بالغاز “GIS” أيضًا بنظام تسليم المفتاح شاملة المحولات سعة 175 ميجا فولت أمبير، وتبلغ تكلفتها 410 ملايين جنيه، بمدة تنفيذ تصل إلى 10 أشهر.

فيما سيتم ربط المحطة بالشبكة القومية عبر الخط الكهربائى العوينات/ «توشكى 2» (د/خ) على المحطة جهد 220 كيلو فولت بنظام تسليم المفتاح بطول يبلغ 60 كيلومترًا.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 150 مليون جنيه، بمدة تنفيذ تصل إلى 10 أشهر من تاريخ توقيع العقد، وتم الانتهاء من تنفيذ الخط بالكامل.

وستسهم المحطتان وخطوط الربط فى زراعة نحو 63 ألف فدان فى منطقة جنوب توشكى، ضمن خطة الدولة للتوسع فى استصلاح الاراضى وزراعتها لمواجهة الزيادة فى الطلب ولتأمين احتياجات الدولة من المحاصيل الزراعيه.

وتأتى تلك المشروعات ضمن خطة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية بمحافظات مصر المختلفة باستثمارات تصل إلى 75 مليار حنيه، وفى إطار الجهود الضخمة التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكات نقل الكهرباء لرفع جودة التغذية الكهربائية المقدمة.