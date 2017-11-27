الكهرباء تستهدف إنشاء 3 مراكز تحكم.. وتوزيع مليون عداد ذكي

المال ـ خاص: تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنشاء 3 مراكز تحكم بالطاقة على مستوى محافظات الجمهورية، وتركيب نحو مليون عداد ذكي، بتمويل من هيئة التعاون الدولى اليابانية «JIKA». كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن 9 شركات توزيع كهرباء تابعة للقابضة للكهرباء، ان

المال ـ خاص:

تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنشاء 3 مراكز تحكم بالطاقة على مستوى محافظات الجمهورية، وتركيب نحو مليون عداد ذكي، بتمويل من هيئة التعاون الدولى اليابانية «JIKA».

كشفت مصادر مسئولة بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن 9 شركات توزيع كهرباء تابعة للقابضة للكهرباء، انتهت من تركيب وتغيير نحو 4 ملايين عداد مسبوق الدفع، خلال فترة لا تزيد على 3 سنوات.

وأوضحت المصادر أن 6 شركات توزيع، من إجمالى 9 شركات، تقوم حاليًّا بتنفيذ مشروع تجريبى لتركيب حوالى 250 ألف عداد ذكى، وتركيب مليون عداد ضمن مشروعات تمولها هيئة التعاون الدولى الياباني «JICA»، رافضًا الإفصاح عن التمويل الذى قال إنه أكثر من 100 مليون دولار.

وأضافت أن الشركات تستهدف أيضًا تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية بحلول عام 2025، ليصل إجمالى المشتركين لنحو 40 مليون عداد بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها.

وأكدت أن قطاع الكهرباء يسعى لتحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحوكمة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطن من خلال الإنترنت، والإدارة الذكية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة المتجددة وتشجيع المواطنين على ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والتحول من مستهلكين إلى منتجين للطاقة الكهربائية من خلال تركيب الألواح الشمسية على أسطح المنازل والمنشآت.

وأشارت إلى أن شركات التوزيع التابعة للقطاع انتهت من توفير حوالى 41 ألف نقطة شحن منتشرة على مستوى الجمهورية؛ لشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ شركة فورى دهب؛ وذلك لخدمة ما يزيد على 4 ملايين عداد مسبوق الدفع تم تركيبها من شركات التوزيع لصالح المستهلكين.

فيما أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن كل المجهودات الحالية والمستقبلية تأتى فى إطار الوصول لمنظومة متكاملة لإدارة الكشف والتحصيل على مستوى الجمهورية وتحسين خدمات الطاقة الكهربائية المقدَّمة للمواطن، كما أنها فى إطار خطط الشركات للتحول نحو الشبكات الذكية، والذى يسهم فى تقليل الفقد بالشبكة القومية للكهرباء والبالغ نحو %17.

بينما قالت المصادر إن شركات التوزيع انتهت من توزيع نحو 11.5 مليون لمبة ليد حتى الآن، من إجمالى نحو 13 مليون لمبة تستهدف الوزارة توزيعها على المستهلكين، فى إطار ترشيد استهلاك الكهرباء.

ﻭنوهت بأن ﺗﻜﻠﻔﺔ «ﺍﻟﻠﻤﺒﺔ» ﺗﺼﻞ ﻟﻨﺤﻮ 25 ﺟﻨﻴهًا، وﺃﻥ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺗﻘﻮﻡ ﺑإمداد ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻛﺜﺮ فقرًا ﺃﻭﻟًﺎ، ﻭﻳصل ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻰ ﻟﻠﻤﺒﺔ ﺇﻟﻰ 50 ألف ﺳﺎﻋﺔ، ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺣﺘﻰ %90 ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻬﻼﻙ.