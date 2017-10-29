الكهرباء تستهدف إنتاج 42% من الطاقة عبر مصادر متجددة بحلول 2035

تستهدف إنتاج 42% من الطاقة عبر مصادر متجددة بدلا من 37%المال – خاص قال وزير الكهرباء محمد شاكر، اليوم الأحد، إن الوزارة بصدد تعديل استراتيجيتها الخاصة بإضافة قدرات كهربائية من الطاقة الجديدة والمتجددة. جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير اليوم على هامش توقيع اتفاقيات تمويلية خاصة

تستهدف إنتاج 42% من الطاقة عبر مصادر متجددة بدلا من 37%



المال – خاص

قال وزير الكهرباء محمد شاكر، اليوم الأحد، إن الوزارة بصدد تعديل استراتيجيتها الخاصة بإضافة قدرات كهربائية من الطاقة الجديدة والمتجددة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للوزير اليوم على هامش توقيع اتفاقيات تمويلية خاصة بإنشاء 13 محطة شمسية في أسوان مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبك الدولي.

وأوضح وزير الكهرباء أن النسبة المستهدفة سترتفع من إجمالي الطاقة المنتجة في مصر إلى نحو 42% بحلول عام 2035، بدلا من المستهدف السابق البالغ 37% والذي وافق عليه مجلس الوزراء في وقت سابق.

وأرجع الوزير الرغبة في تعديل هذا المستهدف بالانخفاض الذي طال أسعار مختلف مكونات وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة مؤخرا.

وحسب الاستراتيجية المعلنة من وزارة الكهرباء، تستهدف مصر انتاج 20% من الكهرباء عبر الطاقات الجديدة والمتجددة بحلول عام 2022، ترتفع إلى 37% في العام 2035.