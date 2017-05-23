الكهرباء تستعرض مع البيئة مشروعات إنتاج وكفاءة الطاقة المتجددة

عمر سالم: ألقى المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى الاجتماع العاشر للجنة العليا المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة JCEE بحضور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة وGeorg Luy، السفير الألماني بالقاهرة وممثلى وزارات الاستثمار…

عمر سالم:

ألقى المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة فى الاجتماع العاشر للجنة العليا المصرية الألمانية للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة JCEE بحضور الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة وGeorg Luy، السفير الألماني بالقاهرة وممثلى وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والسياحة ورئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار وعدد من السادة الخبراء من الجانبين المصري والألماني.

أوضح عسران اليوم الثلاثاء، أنه سيتم خلال هذا الاجتماع استعراض بعض الأنشطة المشتركة بين الوزارات المعنية في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة والتى تدعمها اللجنة، مؤكدا استمرار سبل التعاون بين الجانبين المصري والألماني في المرحلة القادمة.

وأضاف أن هذا الاجتماع يعكس مدى الاهتمام الذى تُوليه الحكومة المصرية بالطاقة المتجددة وترشيد وتحسين كفاءة الطاقة لمجابهة الزيادة فى استهلاك الطاقة الكهربائية المستمرة، الأمر الذي يؤدى إلى ضرورة وجود مزيج متنوع من مصادر توليد الطاقة ورفع كفاءة إنتاجها وترشيد إستهلاكها والإتجاه نحو مستوىً أفضل من خفض انبعاثات غازات الإحتباس الحراري وتحسين الأثر البيئي لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى التحديات التى واجهها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري والإجراءات التى اتخذها فى مجال تامين التغذية الكهربية لسد الفجوة بين إنتاج الكهرباء والطلب عليها وحل مشكلة أزمة الكهرباء التى عانت منها مصر خلال الفترات الماضية، مؤكدا أن القيادة السياسية وضعت قضية الطاقة الكهربائية ضمن أجندتها الرئيسية باعتبارها الركيزة الرئيسية للتنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية واعتبار توفير الكهرباء مسألة أمن قومى.

وأضاف عسران أن اللجنة المصرية الألمانية المشتركة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة JCEE، تسهم بأعمالها مع وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، التعاون الدولي، الخارجية، البيئة، الإسكان والمجتمعات العمرانية، التجارة والصناعة، السياحة هذا إضافة إلى مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، ووحدة ترشيد الطاقة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ويتمثل نطاق عمل اللجنة المصرية الألمانية في تنمية قدرات الوزارات والمؤسسات المصرية المشاركة فيما يتعلق بإعداد وتنفيذ استراتيجيات طويلة المدى في مجال الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة من خلال تقديم المساعدة الفنية، وإعداد الدراسات، كذلك إتاحة فرص التدريب في كل من ألمانيا ومصر، فضلاً عن تبادل الخبرات العلمية والفنية بين الجانبين.

كما أوضح أن من أبرز مساهمات اللجنة المصرية الألمانية JCEE تقديم خدمات استشارية لجهاز مرفق الكهرباء في مجال إعداد الإطار التنظيمي لتعريفة التغذية Feed in Tariff، تقديم الدعم الفنى لتحديث معمل اختبار سخانات المياه بالطاقة الشمسية ومعمل اختبار الخلايا الفوتوفلطية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، تنمية قدرات عدد (100) متدرب من شركات التوزيع والشركة القابضة لكهرباء مصر وجهاز مرفق الكهرباء على مراجعة حسابات الطاقة Energy Audit لمساعدة شركات التوزيع على تقديم خدمات مراجعي.

إضافة إلى تقديم خدمات استشارية لتأسيس هيئة تخطيط الطاقة (EPE)، إعداد عدد (13) دراسة في مجالات الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة، وكذلك تطوير الإصدارات المصرية الخاصة بتقييم نظام الهرم الأخضر للبناء الخاص بالفنادق.

كما ساهمت اللجنة أيضا فى إعداد كوادر بشرية قادرة على تطبيق آلية إجراءات التخفيف الملاءمة وطنياً الـ NAMA والمساهمة في إعداد مذكرات المعلومات الخاصة بها، وتنمية قدرات العاملين فى مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وحماية البيئة حيث تم تدريب حوالى (400) متدرب.

وأشار عسران فى الكلمة التى ألقاها بالإنابة عن الوزير إلى الانشطة المقترح تنفيذها خلال المرحلة الثالثة من عمل اللجنة تقديم الخدمات الإستشارية وبناء القدرات، وتوفير البرمجيات في ضوء إعادة هيكلة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة فى ضوء قانون الكهرباء الجديد وقانون الطاقات المتجددة ، وكذلك تقديم خدمات استشارية لمراجعة طرق حسابات تكلفة الخدمة الكهربائية Cost of Services Methodologies لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

إضافة إلى إعداد خطة عمل لتشغيل معامل وحدات الطاقة الشمسية وسخانات المياه بالطاقة الشمسية بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة ، ودعم الهيئة في تسويق معامل اختبارات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الخاصة بها ،وكذلك تقديم التدريب اللازم للشركات المؤهلة في مجال تركيب الخلايا الشمسية أعلى الأسطح ، فضلاً عن الترويج لكفاءة الطاقة وشراء والتدريب على برنامج محاكاة سوق الطاقة لدعم جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

ومن الأنشطة المقترحة أيضاً إعداد خطة عمل لتشغيل مراجعى حسابات كفاءة الطاقة بشركات التوزيع ، وإعداد خطة إعلامية للترويج لوحدات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بشركات التوزيع ، وتطوير برامج الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة في إطار إجراءات التخفيف الملائمة الوطنية NAMA.

واشاد عسران بدور اللجنة المصرية الألمانية المشتركة منذ عام 2008 في التعاون مع المؤسسات والمنظمات العاملة فى مجال الطاقات المتجددة في مصر والمساعدة في تطوير الأبحاث والدراسات وكذلك تبادل المعلومات الفنية وزيادة الوعي بأهمية كفاءة وتوفير الطاقة، موضحاً اننا نتطلع إلى المزيد من التعاون الأكثر إيجابية وفاعلية خلال المرحلة القادمة من عمل اللجنة.