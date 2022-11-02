«الكهرباء» تستعد لطرح مناقصة لتدشين محطة شمسية على الكيانات العالمية

تستعد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لطرح مناقصة عالمية على الشركات العاملة فى المجال لتنفيذ محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات فى منطقة كوم أمبو.

وكشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء والطاقة – فى تصريحات لـ«المال» – أن المناقصة سيتم طرحها قبل نهاية العام الجارى ، بعد اختيار استشارى المشروع، مشيرة إلى أنه جار الانتهاء من وضع بنود كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

وستعمل المحطة بنظام الخلايا الفوتوفلطية والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية باستخدام الألواح، لتحويل الضوء الشمسى إلى تيار مباشر، والعواكس الكهربية (Inverters) التى تقوم بتحويل التيار المباشر إلى تيار متردد.

وقالت المصادر إن استثمارات المشروع تصل إلى نحو 25 مليون دينار كويتى، ما يعادل نحو 1.9 مليار جنيه بتمويل من الصندوق العربى للإنماء الكويتي، مشيرة إلى أنه من المرتقب الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المحطة قبل نهاية عام 2023.

كانت هيئة الطاقة المتجددة تعاقدت مع شركة «فيرناس شومان» لإجراء دراسة الجدوى والدراسات البيئية، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى منذ أشهر،حيث يعد موقع كوم أمبو من المناطق المتميزة فى السطوع الشمسى المرتفع، طبقا لما رصده الأطلس الشمسى، كما أن محافظة أسوان شهدت تنفيذ أكبر مجمع شمسى فى العالم بطاقة 1465 ميجاوات بمدينة بنبان، وذلك من خلال ربط 32 محطة لتوليد الطاقة الشمسية على الشبكة الموحدة للكهرباء.

فى سياق متصل، طرحت الهيئة مشروعا آخر لتدشين محطة شمسية بقدرة 20 ميجاوات بمدينة الغردقة على الشركات العالمية بنظام الخلايا الفوتو فلطية.

وأضافت أنه من المرتقب تلقى عروض الشركات المتنافسة نهاية يناير المقبل، وسيتم تدشين المحطة لصالح هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بالتعاون مع هيئة الوكالة اليابانية للتعاون الدولى «الجايكا».

وأوضحت أن المشروع ضمن التعاون بين مصر واليابان، وحصلت هيئة الطاقة المتجددة على قرض ميسر من هيئة التعاون الدولى اليابانية “الجايكا” لتمويل إنشاء مشروع محطة طاقة شمسية بنظام الخلايا الفوتوفلطية بمدينة الغردقة.

وأشارت إلى أن الشركة الفائزة فى المناقصة ستتولى إنشاء وتشغيل وصيانة المحطة لمدة عامين، حيث سيتم تدشين محطة بقدرة 20 ميجاوات فى الغردقة بمحافظة البحر الأحمر مع نظام تخزين بالبطاريات قدرة 30 ميجاوات،بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات للطاقة المتجددة بنظام تسليم المفتاح.

وقررت الحكومة فى وقت سابق تثبيت مقابل الانتفاع بالأراضى للمستثمرين الراغبين فى إنشاء محطات طاقة شمسية على مستوى الجمهورية عند %2 من قيمة مبيعات الطاقة المنتجة من كل مشروع سنويا.

وبدأت المحافظات منح الأراضى الخاضعة لولايتها للشركات والمستثمرين لإنشاء محطات طاقة شمسية بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما مقابل الحصول على %2 من قيمة الطاقة المنتجة سنويا وهى القيمة نفسها التى تتبعها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى الأراضى التابعة لها.

وتأتى تلك المشروعات ضمن خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى أكثر من %42 بحلول 2035 بعد وصول إجمالى الطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر المتجددة إلى حوالى 7000 ميجاوات، متضمنة الطاقة المائية بنهاية هذا العام، بالإضافة إلى مشروعات أخرى يجرى تطويرها بقدرات إجمالية تتجاوز 3000 ميجاوات.