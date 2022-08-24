«الكهرباء» تستعد لطرح مناقصة تدشين 7 محطات محولات لخدمة «الدلتا الجديدة»

تستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لطرح مناقصة على الشركات العالمية والمحلية لتدشين 7 محطات محولات كبرى لخدمة مشروع الدلتا الجديدة.

مصادر: بجهد متوسط 220 كيلو فولت.. والتمويل ذاتياً عبر موارد الوزارة

كشفت مصادر مسئولة بوزارة الكهرباء، أن المحطات السبع ستعمل بجهد متوسط 220 كيلو فولت، وستقوم بتوفير الطاقة الكهربائية لمشروع الدلتا الجديدة.

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل تدشين المحطات المرتقب تنفيذها عبر الموارد الذاتية لوزارة الكهرباء والطاقة، ضمن مشروعاتها الاستراتيجية، موضحين أن التكلفة التقديرية والمبدئية تتجاوز مليارى جنيه.

وأكدت المصادر لـ«المال» أن مدة التنفيذ ستتراوح بين 16 إلى 18 شهرا بنظام تسليم المفتاح، موضحة أن الشركات المنفذة ستقوم بتصميم وتصنيع وتدشين المحطات وسيتم اختبارها بفترة ضمان، على أن تقوم بالربط بين خطوط الكهرباء الضخمة الجارى تدشينها لصالح المشروع، وبين محطات أخرى قائمة لتوزيع الطاقة.

فى سياق متصل، كشفت المصادر عن توقيع وزارة الكهرباء كعقود جديدة تصل قيمتها لنحو 1.2 مليار جنيه لتنفيذ عدد من الخطوط الهوائية اللازمة لنقل الطاقة لمشروع الدلتا الجديدة، بالتعاون مع عدد من الكيانات المحلية. بواقع 2 مع شركة «إكس دى إيجيماك»، بالإضافة إلى عقود لكل من «الجيزة لصناعة الكابلات»، و«السد العالى – هايديلكو»، ومصر للمشروعات الميكانيكية والكهربائية «كهروميكا».

وتخطط وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة -ممثلة فى الشركة المصرية لنقل الكهرباء- لتدشين خطوط لنقل الطاقة بأطوال تصل إلى 1530 كيلومترا لتغذية مشروع الدلتا الجديدة.

وتمثل «الدلتا الجديدة» قفزة عملاقة نحو تنفيذ استراتيجية الزراعة 2030، بسبب كونها مشروعا تنمويا متكاملا، تصل مساحته إلى 2.2 مليون فدان.

ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجى لقربه من الموانئ البرية والجوية والبحرية، (الإسكندرية، السخنة، دمياط) ومطارى سفنكس وبرج العرب، إذ يمثل امتداداً عمرانياً جديداً لمحافظات الدلتا، كما بالطرق الرئيسية والمناطق الصناعية الكبرى مثل «السادات» و«السادس من أكتوبر» وغيرهما.