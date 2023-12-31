«الكهرباء» تستثني الكنائس وأماكن الاحتفالات من تخفيف الأحمال

كشفت مصادر رفيعة المستوى بوزارة الكهرباء والطاقة، عن أنه سيتم منع تخفيف الأحمال في كافة أماكن الكنائس خلال احتفالات الكريسماس وأعياد الأقباط.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ”المال” أن الوزارة أعلنت الطوارئ بكافة شركاتها ووقف كافة أعمال الصيانات والمناورات وغيرها.

وأشارت إلى أن كافة الشركات تتعاون مع التنمية المحلية لتحديد أماكن كافة الكنائس وأماكن الاحتفالات والأماكن الحيوية والاستراتيجية.

وأوضحت أن وزارة الكهرباء قامت بنشر كافة الفنيين لمتابعة أى أعطال قد تحدث، بالإضافة إلى الدفع بماكينات الديزل والطوارئ لتأمين التغذية.