«الكهرباء» تستثمر 400 مليون جنيه فى 5 محافظات بالصعيد

تستهدف شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء ضخ استثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى (2021-2020) فى خمس محافظات بصعيد مصر.

وكشف المهندس رأفت شمعة ، العضو المنتدب للشركة، عن زيادة استثماراتها بنحو %17 بما يعادل 60 مليون جنيه لترتفع إلى 400 مليون خلال العام المالى الجارى مقارنة مع العام المنتهى (2020-2019) والذى بلغت استثماراته 340 مليونا.

رأفت شمعة: لتنفيذ خطط التوسع وتجديد الشبكات وأعمال الصيانة

رأفت شمعة العضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء

يذكر أن مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء شركة مساهمة مصرية تقوم بتوفير الكهرباء لعدة قطاعات على مستوى الجمهورية فى خمس محافظات هى الفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادى الجديد، ويصل عدد مشتركيها إلى 3.2 مليون ، ﻭﺗﺘﺒﻊ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻀﺔ لكهرباء ﻣﺼر.

وأرجع «شمعة» زيادة استثمارات شركته إلى خطط التوسعات والإحلال والتجديد للشبكات بشكل مستمر مع العمل على زيادة أعمال الصيانة للخطوط والمحولات وأعمدة الإنارة وغيرها من الأعمال التى تساهم فى رفع كفاءة شبكات الشركة.

وأضاف أن مصر الوسطى للكهرباء تستهدف أيضا زيادة إمداد المحافظات التابعة ومشروعات الدولة بمزيد من الطاقة ومهمات الكهرباء من أجل زيادة رقعة الشبكة القومية وتغطيتها لأكبر مساحة على مستوى الجمهورية، حيث تغطى حاليا نحو %99.5 من مساحة مصر.

وأكد أن محافظتى المنيا وبنى سويف تستحوذان على النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات نظرا لمساحتهما الكبيرة والمشروعات المستهدفة بهما خلال الفترة المقبلة.

كان «شمعة» صرح فى بداية أغسطس الجارى لـ«المال» بأن إجمالى الطلبات التى تلقتها شركته لتركيب عدادات كودية والتحول من نظام الممارسة إلى العدادات يصل إلى 3400 وذلك خلال شهر يوليو الماضى فقط ، كما أن شركته طرحت مناقصة لتوريد 130 ألف عداد لصالحها.

وقامت شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء خلال الفترة الأخيرة من النصف الأول من العام الجارى بتوسعة شبكاتها عبر تنفيذ وتركيب وإحلال وتجديد نحو 221 كيلو متر كابلات جهد متوسط ، بالإضافة إلى تنفيذ وتركيب 1200 عمود كهرباء جهد متوسط فى المحافظات الأربع.