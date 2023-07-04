«الكهرباء» ترفع للحكومة سيناريوهات تطبيق زيادة جديدة فى الأسعار

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة من جميع الدراسات والسيناريوهات الخاصة بزيادة أسعار الكهرباء، ورفعتها إلى مجلس الوزراء قبل أيام تمهيدًا لاتخاذ القرار الخاص بتطبيقها من عدمه، بحسب مصادر رفيعة المستوى بالوزارة.

وكشفت المصادر فى تصريحات لـ«المال» أن مجلس الوزراء هو الجهة المنوط بها اتخاذ القرار، وسيتم عقد مؤتمر صحفى عقب حسمه للإعلان عنه.

وأضافت المصادر أن الدراسات تضمنت عدة سيناريوهات تتلاءم مع الظروف الاقتصادية الحالية، أبرزها تطبيق زيادات أقل على الشرائح الأقل استهلاكًا مراعاة لمحدودى الدخل، مع وجود ارتفاعات أعلى على الشرائح الأكبر لتطبيق ما يسمى بالدعم التبادلي.

والدعم التبادلى عبارة عن محاسبة الشرائح الأعلى بأسعار أكبر من قيمة إنتاج الكيلووات/ساعة، لتوفير إيرادات لدعم الأقل استهلاكًا، بحسب المصادر.

وأوضحت أن من ضمن السيناريوهات أيضاً تطبيق زيادات طفيفة على بعض الاستهلاكات الصناعية والتجارية كدعم لتلك الأنشطة، فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية من انخفاض قيمة العملة وارتفاع الخامات.

وأشارت المصادر إلى أن أغلب شركات الكهرباء تكبدت خسائر بنهاية العام المالى المنتهى 2022-2023 نتيجة عدم تطبيق زيادات جديدة وتأجيلها لمدة عام، فى إطار دعم الحكومة للمواطن، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المهمات والخامات بشكل أقرب إلى الضعف.

وأوضحت أنه حال عدم تطبيق زيادات جديدة فإن دعم الكهرباء سيرتفع بشكل كبير يصعب التعامل معه لاحقاً.

وأشارت إلى إن التعريفة المقترحة جاءت بعد دراسة مستفيضة نتيجة تغير أسعار سعر الصرف والغاز الطبيعى والمواد البترولية عالميًا، ما رفع من قيمة إنتاج الكيلووات/ ساعة، ووضع الوزارة فى أعباء اقتصادية لا حصر لها.

وأكدت أن أسعار شرائح الكهرباء ما زالت مدعمة لعدد من المشتركين المنزليين وبعض الشرائح التجارية، فى إطار قرار الحكومة بمساعدة المواطنين، فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وتحرك أسعار عدد من الخدمات والسلع.

يذكر أن أسعار شرائح الكهرباء فى العام المالى المنتهى 2023/2022 تتضمن محاسبة الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات بسعر 48 قرشًا، والثانية من 51 إلى 100 كيلو وات بقيمة 58 قرشًا لكل كيلووات/ساعة، والثالثة من 101 حتى 200 كيلو وات (77 قرشًا)، والرابعة من 201 إلى 350 كيلووات بسعر 106 قروش. فيما تتم محاسبة الخامسة للاستهلاك المنزلى من 351 إلى 650 كيلو وات بسعر 128 قرشًا، والسادسة من صفر إلى ألف كليو وات 128 قرشًا، وأخيرًا الشريحة السابعة من صفر لأكثر من 1000 يتم محاسبتها بسعر 145 قرشًا لكل كيلووات/ساعة.