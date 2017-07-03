الكهرباء ترفض زيادة الحد الأقصى لاستهلاك الشريحة الأولى

❏ الاستثناء يرفع فاتورة الدعم إلى 83 مليار جنيه عمر سالم قال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مطالب البرلمان بزيادة الحد الأقصى لاستهلاك الشريحة الأولى، من 50 إلى 200 كيلووات، يستحيل تطبيقها. وتوقع المصدر فى تصريحات لـ«المال»، أن تحاسب الشريحة الأولى، التى تستهلك من ص

❏ الاستثناء يرفع فاتورة الدعم إلى 83 مليار جنيه

عمر سالم

قال مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مطالب البرلمان بزيادة الحد الأقصى لاستهلاك الشريحة الأولى، من 50 إلى 200 كيلووات، يستحيل تطبيقها.

وتوقع المصدر فى تصريحات لـ«المال»، أن تحاسب الشريحة الأولى، التى تستهلك من صفر إلى 50 كيلووات، بواقع 14 قرشاً بدلاً من 11 قرشاً، والشريحة الثانية من 50 إلى 100 كيلووات، بسعر 22 قرشاً لكل كيلووات بدلاً من 19 قرشاً ، فيما تحاسب الشريحة الثالثة من 100 إلى 200 كيلووات بسعر 28 قرشاً لكل كيلووات ، بدلاً من 21 قرشاً.

كما أوضح أن الشريحة الرابعة، التى تستهلك من 201 إلى 350 بـ 50 قرشًا، بدلاً من 42 قرشاً، فيما تحاسب الشريحة الخامسة، التى تستهلك من 351 إلى 650 كيلووات 65 قرشاً، والسادسة «من 651 إلى 1000» بسعر 105 قروش لكل كيلووات بدلاً من 95 قرشاً، والسابعة والأخيرة لأكثر من 1000 كيلووات بسعر يصل لـ 120 قرشاً بدلاً من 97 قرشاً.

وأشار إلى أن زيادة أسعار الكهرباء على جميع المرافق الحكومية، والمصانع، والمحلات التجارية، والمنازل، ولن يستثنى أى جهة، حتى لا يكون مطلباً للجهات الأخرى، وتطبيقاً لمبدأ المساواة، كما أن الوزارة عليها العديد من الأعباء والالتزامات تجاه وزارة البترول، والجهات المقرضة لمشروعات الكهرباء.

وكشفت عن أنه حال عدم تطبيق الزيادة الجديدة فإن الدعم يرتفع خلال العام 2017 / 2018، إلى 83 مليار جنيه، مقابل 65 مليار جنيه نهاية العام المالى الماضى، بزيادة قدرها نحو 18 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع مدخلات الإنتاج الخاصة بمشروعات الطاقة، وتحرير سعر الصرف، وغيرها من العوامل المؤثر فى المشروعات.

وأرجع المصدر الزيادة بالسولار المورد لمحطات توليد الكهرباء، والأسعار المرتقبة بأعلى من القيم المقررة، إلى تطبيق قانون القيمة المضافة، الذى رفع تكلفة جميع المشروعات، فضلا عن قرار تحرير سعر الصرف، الذى تسبب فى زيادة فاتورة الدعم من 27 مليار جنيه، «مرصودة بالموازنة 2017/2016»، إلى 65 مليار جنيه، ما يجبر الوزارة على زيادة الأسعار وعدم استثناء أى فئات.

وأضاف أنه من ضمن الأسباب أيضًا، ارتفاع أسعار الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء، علاوة على تنفيذ الوزارة مشروعات ضخمة منها لشركة سيمنس الألمانية، والقيام بأعمال صيانات للمشروعات، ما يزيد من مصروفات وأعباء الشركات.

ومن المقرر أن يعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن الأسعار الجديدة الأسبوع الجارى، بعد عودته من الخارج، على أن تسرى تلك الزيادات الجديدة بأثر رجعى من فاتورة شهر يوليو الجارى.